Cuketové období už nějaký ten týden probíhá. A my cukety milujeme. Občas jich je ale takové množství, že není jasné, kam s nimi. Kdy cukety sklidit a co z nich připravit?

Foto: archiv redakce

Také pěstujete cukety? V Česku je nás spousta. A že se této zelenině v našich končinách daří velmi dobře. Až natolik, že často nevíme, co s ní. Naštěstí je tato rostlina velmi dobře využitelná. Ve slané i sladké kuchyni. Kdy ale cukety sklízet?

Nejlepší cukety

Doporučuje se sklízet cukety střední velikosti, zhruba do 20 cm. V této podobě jsou nejchutnější. Jsou totiž hezky šťavnaté a můžeme je spotřebovat včetně semen a slupky, která je měkká. Když je cuketa větší, slupka jí tuhne, musí se pak oškrabat. Přezrálé plody také mívají větší tuhá semena, ty je potřeba odstranit. Některé větší cukety navíc bývají nahořklé. Pokud máme dost cuket, je řešením nenechat je vyrůst a využít cuketové květy, které se třeba dají smažit v těstíčku.

Cuketa ve sladké kuchyni

Cuketa má neutrální chuť, a pokud o ní nevíte, tak ji v jídle ani nepoznáte. Proto se s ní dá kouzlit skvělá jídla. Jednou její nevýhodou je to, že obsahuje dostatek vody. Proto, pokud ji budeme strouhat do těsta moučníku, je vhodné ji chvíli nechat v misce, až se voda odloučí. Do těsta pak přidáme pouze nastrouhanou cuketu a vodu využijeme třeba do polévky.

Z cukety tak můžete udělat koláč, bábovku, dá se přidat do muffinů. Skvěle ji zakamuflujete třeba v těstě s kakaem, ořechy, a pokud ji neprozradíte, nemusí se ozývat: „zase cuketa….“.

Foto: archiv redakce

Cuketa ve slané kuchyni

Pokud připravujete bramboračku, zkuste nahradit brambory cuketou. Další náhradu můžete využít v bramborácích a připravit si cuketové placky. Cuketa je výborná jen tak jako příloha – když ji nakrájíte na kolečka, posolíte, opepříte a na pánvičce ji osmažíte doměkka. Navrch můžete kolečka posypat nastrouhaným tvrdým sýrem, výborný je výraznější čedar nebo parmazán. Pohrát si ale můžete s dalšími chutěmi. Dá se přidat sušený česnek, ale i sušené bylinky, jako je třeba tymián nebo oregano.

Pokud byste raději cuketu nesmažili, ale pekli, a tak zvolili zdravější verzi, rozehřejte troubu na 180 °C, na plech dejte pečicí papír, a pak na něj rozložte kolečka cukety, která ochuťte podle vašich představ a grilujte dozlatova. Trvá to zhruba čtvrt hodiny. Vyzkoušet můžete i tato cuketová kolečka, která se hodí i na zahradní party jako předkrm.

Cuketa je výborná nejen právě na pečení, ale i zapékání. Skvěle se hodí nejen k sýru, ale i k masu, uzeninám. Dobře ladí s další zeleninou, pro neutrální chuť cukety ji můžeme zkombinovat prakticky s čímkoliv. Od rajčat, přes papriky, až třeba po špenát. Cuketa je výtečná i naplněná, třeba směsí masa a žampionů. Teď v sezóně hub se dají vyměnit třeba za směs hřibovitých hub.

Cukety můžeme také zavařovat, úplně stejně jako okurky do sladkokyselého nálevu, stejně tak se dají kvasit.