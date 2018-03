Výhonky a mikrozelenina mají pro lidský organismus velký význam. Dokáží mu dodat spoustu cenných látek. Kde všude mohou prospět a jak je naplno využít prozrazuje stejnojmenná kniha Angeliky Fürstler.

Knihu Angeliky Fürstler Výhonky a mikrozelenina vydalo nakladatelství Grada (2018) a pokud chcete udělat něco pro své zdraví, zaslouží si minimálně důkladné prolistování. Tipů je v ní více než dost

Možná někoho udiví, že výhonky vůbec nejsou žádným „moderním vynálezem”. Dokázali je ocenit evropští lékaři už v 17. a 18. století.

Chuť a živiny

Pěstovat výhonky může naprosto každý. Nepotřebuje k tomu žádnou půdu, přesto se dá vypěstovat řada cenných potravin. Kromě toho je velmi zajímavé sledovat, jak se rostlinky mění. A baví to nejen děti.

Kniha Výhonky a mikrozelenina prozradí, co všechno může obsahovat rostlina v této podobě. Kromě vitamínů, minerálních látek a stopových prvků jsou významné především enzymy. Nechybí ani vícenásobně nenasycené mastné kyseliny, proteiny, balastní látky (nestravitelné části prospívající trávení) a také chlorofyl.

Pěstování rostlin a jejich rozdělení

V první části knihy se také dozvíte, jak výhonky pěstovat, aby vyrostly zdravé rostlinky. Dostanete tipy na hygienu. Jaké vlastně existují možnosti a metody klíčení a co pro ně budete potřebovat? Zjistíte výhody a nevýhody jednotlivých metod, takže vám bude jasné, kterou zvolit.

Autorka rozdělila informace o jednotlivých výhoncích do skupin: mikrozelenina, semena tvořící šlem, zelené výhonky, mladé obilí, luštěniny, jedlá semena, pseudoobilniny, plnohodnotné obilniny.

V jednom z předchozích článků jsme se už zmínili o pohance, ale kniha nabízí na třicet různých druhů semínek, která můžete využít pro klíčení. Namátkou třeba: dýně, pšenice, fazolky adzuka, brokolice, amarant.

U každé rostlinky jsou přehledně označeny nejen obsažené látky a účinky na zdraví, ale také podrobné informace o klíčení, aby pěstování bylo naprosto jasné.

V další části na čtenáře čeká 40 receptů s rozdělením na nápoje, polévky, saláty, chuťovky, dipy, pomazánky, omáčky, chléb a spol., hlavní jídla, sladký život. Recepty jsou poměrně náročné na suroviny (některé hůře seženete jako cukr z kokosových květů), ale určitě poslouží přinejmenším jako inspirace.

Klíčení pěkně od základu a dopodrobna

Závěrečná část je věnována přehledu kuchyňských pomocníků, které můžete při vaření potřebovat. Nechybí ani informace o speciálních přísadách jako kokosová voda, lucuma nebo třeba maca, kterým jsou věnovány vždy odstavečky s krátkou charakteristikou.

Autorka se také vrací k jednotlivému dělení na skupiny výhonků, které blíže popisuje. Na posledních stránkách najdete přehled výhonků v tabulce, kde je jasně uvedeno, co potřebují ke klíčení, informace ke sklizni a chuti.

Při klíčení nemusí na člověka čekat pouze úspěchy, dozvíte se třeba, jak na plísně. Ale také to, že teplota při pěstování by se měla pohybovat mezi 18 a 21 °C nebo že rostlinky při klíčení nemají rády průvan.

Kniha Výhonky a mikrozelenina je plná nádherných barevných fotografií, které inspirují (třeba jednotlivé volby metod klíčení nebo recepty), ukazují, jak vypadají jednotlivá naklíčená semínka nebo také v několika případech doprovázejí recept.

Na publikaci o klíčení a skvělých superpotravinách, které jsou snadno dostupné pro každého, je potřeba ocenit hlavně obsáhlost tématu. Najdete v ní snad vše, co by vás mohlo zajímat na pěstování výhonků a mikrozeleniny. Co je potřeba si připravit, jak předejít chybám při pěstování a jak mohou vzniknout. Úplně ne pro každého asi budou recepty, které sice dobře vypadají, určitě i skvěle chutnají, ale všechny suroviny nejspíš doma mít nebudete. Možná pro změnu v zajetých kolejích budete jednou trošku více hledat, podaří se vám sehnat suroviny, a třeba si recept připravíte celý.

Já mám semínka připravena semínka v patrovém klíčidle. Také se chystáte, dodat si trochu energie? Dejte vědět, jaké máte úspěchy a jak vás klíčení pohltilo.