Melissa Hartwigová provádí v knize Svoboda v jídle jednou provždy procesy při zbavování se špatných návyků, ale také pocitů viny a úzkostí ve spojitosti s jídlem. A daří se jí to perfektně.

Když člověk jí, je důležité, aby si jídlo pořádně vychutnával a nepociťoval přitom žádné negativní pocity. Při stravování má člověk cítit radost. Z toho vychází Melissa Hartwigová, která je spoluautorkou knih Jídlo na prvním místě a Whole 30. Právě na tyto tituly navazuje Svoboda v jídle jednou provždy.

Pomoc při restartu

O Jídle na prvním místě jsme už psali a úzce souzvisí s knihou Whole30, což je 30denní návod ke změně v jídelníčku. Jedná se o výživový program, který neobsahuje omezování kalorií. Vyžaduje živočišné bílkoviny a důležité je především plánování a příprava na jídlo. Pokud na tuto stravu budete chtít přejít, bude třeba vynechat některé potraviny, které možná máte ve velké oblibě. Svoboda v jídle jednou provždy vám právě při tomto nelehkém procesu pomůže a vysvětlí, proč je určité kroky třeba dělat. A co je důležité připomenout, je fakt, že se v tomto případě nejedná o dietu, ale restart. Diety totiž podle Melissy nefungují, a proto je potřeba úplně jiná změna.

Restart pěkně postupně a důkladně

Kniha je rozdělena do pěti hlavních částí, přičemž každá má ještě několik dalších kapitol.

Vítejte ve svobodě v jídle,

Radost ze svobody v jídle,

Přiznejte si, že jste začali ujíždět,

Návrat k restartu,

Přátelé rodina a jídlo.

Přestože kniha říká, že není výhradně propojená pouze s programem Whole30, vychází z něj a velmi často se na něj odvolává. Pokud se rozhodnete začít s touto změnou ve stravování, bude vám právě titul Svoboda v jídle jednou provždy velkou oporou. Prospěje ale také při jakékoliv další změně, kterou budete chtít provést, abyste si zlepšili zdraví. Pokud zjistíte, že vám některé potraviny dělají problémy, získáte podporu a vedení v tom, jak se obejít bez těchto jídel.

Přesvědčovací strategie

Pomůže vám, jak se obejít bez potravin, které běžně používáte a nedělají vašemu organismu dobře. Autorčina vysvětlení jsou čtivá a přesvědčivá, plná cenných upozornění. Protože často člověka nahlodají připomínky okolí, získáte také podporu, když budete potřebovat svou změnu stravování vysvětlit ostatním. Autorka nabízí několik odpovědí na všetečné otázky a námitky okolí: „Ty ale nepotřebuješ hubnout” nebo „To se přece nedá dlouhodobě udržet”.

Titul není pouze souborem pouček, ale autorka je sama vyzkoušela nebo jí v tom pomohli její klienti a čtenáři. Možná právě proto je tato kniha tak uvěřitelná a máte pocit, že s ní opravdu zvládnete projít procesem restartu.

Knihu Food Freedom Forever: Letting go of bad habits, guilt and anxiety around food, která česky vyšla pod názvem Svoboda v jídle jednou provždy vydalo nakladatelství Jan Melvil Publishing v roce 2017.