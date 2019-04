Představa, že se člověk obejde bez cukru, se mnohým zdá nepředstavitelná. A přesto se při tomto životním stylu řada lidí cítí daleko lépe, s větším množstvím energie. Před léty se se svým programem bez cukru stala průkopnicí Sarah Wilsonová. Loni jí česky vyšla druhá kniha, ve které pomáhá s pokračováním v životě bez cukru.

Nová kniha australské moderátorky, blogerky a poradkyně životního stylu, Sarah Wilsonové, Bez cukru, v pohodě a napořád (Pavel Dobrovský – BETA, 2018) navazuje na titul Sladký život bez cukru (Pavel Dobrovský – BETA, 2015), který je nejen kuchařkou, ale i 8týdenním detoxikačním průvodcem. Pokud jste se ale právě rozhodli, že cukru dáte vale, minout byste ani tento druhý díl neměli. Ani zdaleka se nejedná pouze o soubor receptů. V knize najdete množství cenných rad z oblasti výživy i rady ohledně využití potravin z hlediska hospodárnosti.

Že rafinovaný cukr není nic zdraví prospěšného, je zřejmé. Právě už úvodní strany opakují příběh Sarah, která od první knihy svůj životní styl dokázala vypilovat. Už když psala I quit sugar (Končím s cukrem), vyzpovídala spoustu odborníků na stravování a lékařů. Než začala psát druhou knihu, která v originálu zní I quit sugar for life (Přestávám s cukrem na celý život) podnikla cesty do zahraničí, kde se lidé dožívají vysokého věku, ale také sama získala odezvu i od těch, které inspirovala.

Je důležité, aby se člověk cítil dobře

Právě shrnuté informace jsou součástí úvodních kapitol. Znovu dostáváte k dispozici řadu faktů, proč jíst základní potraviny a co znamená nejíst cukr. První kniha byla cílena na 8týdenní program, proto autorka upozorňovala, aby se nejedla fruktóza, tedy ovoce. Protože někteří její sdělení pochopili špatně, uvádí Sarah, že i ona sama ovoce jí, ale zaměřuje se na druhy, které obsahují málo fruktózy. Neodpírá si ani čokoládu, která ale má být kvalitní, alespoň 70% podílu kakaa, občas trochu medu. Několikrát ale v knize upozorňuje, že je důležité, aby se člověk cítil dobře. To, co vyhovuje jednomu, nemusí být dobré pro druhého. Někdo pouze eliminuje cukr, průmyslově zpracované potraviny, jiný k tomu přidává další snižování sacharidů a podobně.

Mezi zajímavé informace patří i další fakta o slazení – která sladidla obsahují kolik % fruktózy. Nejhůře z toho vychází agávový sirup, který se tváří jako zdravější varianta, dále kukuřičný sirup, bílý, třtinový, hnědý a řepný cukr, med, javorový sirup. Naopak mezi bezpečnější sladidla Sarah řadí stévii, rýžový sirup (ale pokud obsahuje jen rýži a vodu), v rozumné míře xylitol a dextrózu.

Také se dozvíte o glykemickém indexu a jeho zrádnosti:

Fruktóza je totiž látka, jejíž glykemický index je jedním z vůbec nejnižších. Takže třeba Nutella má nižší GI než obyčejná mrkev. (Str. 9)

Na zelené vlně… ukázka z knihy

Lépe se zorientujete ve čtení etiket, zjistíte, kde čekají množství cukru, která jste nepředpokládali. Také upozorňuje na to, že cukr v podobě glukózy, to je ten, který potřebuje naše tělo, najdeme v mase, zelenině, tucích. A s kvalitními tuky dokáže náš organismus dobře čarovat a upotřebí je tam, kde je to důležité.

Sarah varuje před dietami, pokud už chcete obdobu džusu, je vhodnější sáhnout po zeleninových smoothies, ve kterých nechybí vláknina. A zajímavou možností autorce připadá i takzvané přerušované hladovění.

Doporučuje také dostatek fermentované zeleniny a pro tuto úpravu má rezervovanou dokonce celou kapitolu. Sarah dokonce radí, dát si plnou lžíci fermentované potraviny ke každému jídlu. Pro ty, kteří omezí konzumaci sacharidů, tedy jí ve stylu paleo nebo bezlepkově, navrhuje náhrady jako quinou, pohanku, proso, amarant, bezlepkové nebo ořechové mouky a další tipy.

Protože je Sarah Wilsonová příznivkyní ájurvédy, má pro čtenáře několik tipů na stravování.

Kromě toho získáte informace, jak dostat do života více zeleniny, jak to vypadá s konzumací různých druhů alkoholu a proč zařadit mezi využívané potraviny jablečný ocet.

Abyste se mezi recepty dobře orientovali, najdete u nich informace, jestli je recept paleo/bez lepku, vhodný pro vegany / bez mléka, superzelený – vztahuje se k očistnému týdnu, a pak značka 8TP odkazuje na autorčin 8týdenní program. Samozřejmě nechybí ani počet porcí a různé zajímavosti.

Od snídaně, až po večeře, včetně dětských svačinek

Co je ale na knize Bez cukru, v pohodě a na pořád cenné, je právě pocit, že s vámi autorka prožívá běžný den. Od ranních rutin, nechybí ani informace ke sportu (kratší dobu a pokud možno venku), meditaci a samozřejmě tipů, jak ranní jídlo neošidit a přitom nejíst nadbytek cukru. Sarah pokračuje i svačinkami, jídlem na cesty, a ano, to jsou právě ta zrádná období, kdy člověk hřeší. Podobně je tomu s výběrem jídel v restauraci. S jejími tipy jdou ale tato období zvládnout bez toho, aby byl člověk hladový nebo mlsný.

A pro neřesti je tu také místo. Čokoládě je věnována celá kapitola a Sarah vás naučí připravit si vlastní čokoládu.

Řada jídel z malého množství potravin

Jedna kapitola je věnovaná i nakupování, jak zužitkovat z potraviny co nejvíce. Poradí, jaké vybavení kuchyně používat, jak snížit dobu přípravy jídla a připravovat více jídel najednou. Protože si je vědoma, že člověk nechce vařit najednou, radí jak a co mrazit, nabízí recepty na různé vývary, rady k aktivování ořechů a spoustu dalších informací.

Když pročítáte vlastní recepty, zastavíte se už u vlastních názvů a fotografií, natož, když je pak ochutnáte. Už jen takový Toustík s jahodami a avokádem, Čokoládovo-kokosový muggin v paleo stylu, Závitky s kuřecím masem pečené v troubě nebo třeba „Cheesecake”s čokoládou, karamelem a arašídovým máslem.

Z řady receptů je znát autorčina inspirace cestováním – třeba po Itálii, Řecku, Asii. V kuchařce najdete 148 receptů.

Velmi praktický je čtyřtýdenní program s jídelníčkem, kdy nemusíte přemýšlet: Co zas mám vařit…

Pořád si držte cukr dál od těla… ukázka z knihy

Kniha Bez cukru, v pohodě a napořád nabízí pořádnou dávku informací, všem, kteří chtějí zvládnout každodenní život bez cukru. Když se rozhodnete přejít na stravu bez cukru, můžete si z knihy vzít to, co potřebujete a věci, se kterými nesouhlasíte (příkladem může být větší používání kokosového tuku) nahradit pro vás přijatelnějšími.

Je jen málo naučných knih, které čte člověk s nadšením. Právě tahle mezi ně patří. Nejen díky příjemnému stylu, ale také výbornému grafickému zpracování a dobré orientaci v textu. Kniha vám pomůže dostat se ze závislosti na cukru, ale dost možná budete chtít ještě další porci informací a receptů, a vrátíte se i k autorčině první knize. Tipy je také možné najít na autorčině webu https://iquitsugar.com/.