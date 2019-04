Vybrat si únikovou hru není žádný velký oříšek. Přesto je třeba zohlednit pár faktorů. Poradíme, na která kritéria se zaměřit.

Kdo je v týmu

Jedním z hlavních faktorů pro výběr, by mělo být to, pro koho je úniková hra určena. Jestli se jedná o partu kamarádů, kolegy z práce, případně o děti. Důležité je také vědět, jak zkušení budou členové týmu. Jedná se o začátečníka nebo ostříleného řešitele, který už má nějakou tu únikovou hru za sebou? Existují různé stupně obtížnosti a podle sestavení týmu se pak vybírá náročnost únikové hry.

Foto: Pixabay

Výběr tématu

Hned po zhodnocení účastníků týmu přichází na řadu volba tématu. Určitě by se nemělo jednat o rozhodnutí jednotlivce, ale protože se úniková hra hraje v týmu, mají v ní významné slovo všichni. Právě souznění skupiny a vzájemná spolupráce má vliv na to, jak bude skupina úspěšná.

Zkušenosti druhých

Protože únikových her je poměrně velké množství, mají také různou kvalitu. A proto stojí za to sledovat reakce účastníků jednotlivých her. Můžete se z nich dozvědět cenné informace, které provozovatel neuvede. Mezi důležitá fakta patří i zkušenost hráče. Jiné reakce totiž mohou pocházet od začátečníka, jiné od pokročilého účastníka.

A nakonec přicházejí na řadu další hlediska: například otázka ceny, jestli se jedná o novinku mezi hrami, nebo o zavedenou hru. Orientovat se také můžete podle provozovatele hry.

Foto: Pixabay

Zajímavou možností je web ExitGames.cz, který nabízí seznam většiny únikových her v České republice. Nejvíce zastoupena je samozřejmě úniková hra Praha. A co oceníte nejvíc, jsou již zmiňované recenze lidí, kteří hru hráli už dříve. Právě jejich reakce jsou slušným vodítkem pro výběr únikové hry. Na ExitGames.cz můžete i vyhledat únikovou hru podle různých parametrů, například nejlepší únikovou hru Praha podle hodnocení hráčů. To, že na jednom místě nastavíte několik různých hledisek a během chvilky se vám zobrazí odpovídající výsledek, je příjemné zkrácení místo zdlouhavého vyhledávání.