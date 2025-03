Den svatého Patrika má v Irsku dlouhou tradici a mnoho zajímavých zvyků, které se postupně vyvíjely od náboženského svátku až po veselou celonárodní oslavu. Které nejdůležitějších tradice a zvyky se slaví přímo v Irsku?

Průvod na den sv. Patrika. Foto: www.freepik.com

Svátek se slaví na památku svatého Patrika, patrona Irska, který podle legendy přinesl do Irska křesťanství a vyhnal hady z ostrova (i když hady v Irsku nikdy neměli – jde spíš o symbol zla a pohanství). Náboženský svátek slavený 17. března se postupně stal celosvětovou oslavou irské kultury a identity.

Tradiční irské oslavy Dne svatého Patrika

V Irsku je to státní svátek, a tak mnoho lidí začne den návštěvou kostela, kde se konají speciální mše na počest svatého Patrika. Důraz na duchovní stránku svátku je stále silný, hlavně na venkově. Průvody se dnes konají téměř ve všech větších městech (Dublin, Cork, Galway, Limerick).

V průvodech jdou hudební skupiny, tanečníci, školy, spolky, lidé v historických kostýmech, vojáci i dobrovolnické organizace. Největší je dublinský průvod, který přitáhne desítky tisíc lidí a zahraniční návštěvníky.

Lidé si připínají živé trojlístky nebo nosí oblečení s tímto symbolem. Zelená barva je povinnost – symbolizuje Irsko (Zelený ostrov) a svatého Patrika. V některých oblastech lidé nosí i čapky, šály, lístečky trojlístků (shamrocků).

Po celý den (a hlavně večer) se konají hudební a taneční akce, kde lidé hrají na housle, flétny, dudy, bubny (bodhrán). Tancují se tradiční irské tance, například céilí (skupinové tance) nebo step dance.

Po mši a slavnostech lidé zamíří do pabu a dají si na počest Patrika tradiční irské pivo (nejčastěji Guinness) nebo irskou whiskey. Existuje i tradice zvaná „wet the shamrock“, kdy se trojlístek ponoří do sklenky whiskey, ta se vypije a trojlístek hodí přes levé rameno pro štěstí.

V menších městech a vesnicích se konají veselé oslavy s hudbou, tancem, domácím jídlem a pitím.

Lidé se scházejí s rodinou, přáteli, často ve spojení s místními spolky a komunitami.

Na stole bývá slanina s kapustou (cabbage and bacon) – ne tolik corned beef, ten je populárnější v USA. Mezi další oblíbené pokrmy patří bramborové koláče (boxty), dušené maso (Irish stew), soda bread.

Domy, ulice a podniky jsou zdobené zelenými, bílými a oranžovými dekoracemi (barvy irské vlajky).

Všude jsou trojlístky, duhy, kotlíky zlata a skřítci (leprechauni).

Každý region však vnáší své vlastní prvky, místní zvyky a atmosféru, které často vycházejí z historie a komunitního života daného místa.

Festival svatého Patrika v Dublinu (St. Patrick’s Festival) trvá několik dní (obvykle 4-5) a nabízí koncerty, výstavy, přednášky, divadlo, workshopy, trhy. Přijíždějí sem lidé z celého světa.

Cork je známý svým velkým, ale více komunitně zaměřeným průvodem. Bývá pro děti, školy, sportovní a kulturní spolky. Typické jsou místní kapely, tanečníci a sportovní kluby, které odrážejí komunitního ducha města.

Galway, město známé uměním a alternativní kulturou, slaví tento svátek velmi kreativním způsobem. Kromě tradičního průvodu zde probíhají pouliční divadla, žongléři, tanečníci, akrobaté a hudební vystoupení v netradičním stylu. Často jsou zde i námořní prvky – například lodě zdobené zelenými vlajkami a světly, což je dáno blízkostí k moři.

Na venkově, v menších městech a vesnicích jsou oslavy klidnější, tradičnější a více rodinné. Často se konají menší průvody, kde vystupují místní školy, zemědělci na traktorech, jezdci na koních a tradiční irské hudební skupiny. Běžné jsou vesnické tance (céilí), společné obědy, mše a komunitní akce. Lidé více dbají na křesťanský aspekt svátku (mše, modlitby).

Den svatého Patrika je v Irsku barevný, radostný a slavnostní den, mísí se v něm křesťanská tradice s irským folklorem. Zatímco v zahraničí (hlavně v USA) je to spíše pivní festival, v Irsku si lidé stále zachovávají rodinnou a duchovní rovinu, ale také si umí užít hudbu, tanec a společenský život.



Tohle jste možná o svátku sv. Patrika nevěděli

Svatý Patrik nebyl Ir – narodil se v Británii (asi kolem roku 385) a do Irska přišel jako misionář. Trojlístek (shamrock) použil Patrik jako symbol Svaté Trojice (Otec, Syn, Duch svatý). Zelená barva je dnes symbolem svátku, ale původní barva svatého Patrika byla modrá. Hadí legenda – Patrik prý vyhnal hady z Irska, ale odborníci tvrdí, že v Irsku nikdy hadi nebyli. Symbolizuje to spíše vyhnání pohanství. První oslava Dne svatého Patrika se konala v USA, konkrétně v Bostonu roku 1737, ne v Irsku! Největší průvod probíhá v New Yorku a účastní se ho statisíce lidí. Chicago barví řeku na zeleno – každoročně 17. března! Obrovskou tradicí je pití piva (zejména Guinness), svátek má i náboženský rozměr a v Irsku býval dříve klidným dnem modliteb. „Zelené pivo“ je populární hlavně Spojených státech. Barvy se docílí přidáním výluhu z bylinek, například z meduňky, máty, mařinky, konopí nebo kopřiv. Symbol skřítka – Leprechaun pochází z irské mytologie a je považován za strážce pokladu. Hudba a tanec – tradiční irská hudba (housle, flétna, dudy) a tance (step dance) jsou důležitou součástí oslav. Clover vs. Shamrock – trojlístek (shamrock) je symbol svatého Patrika, čtyřlístek (clover) je symbol štěstí. Oslavy v Irsku bývaly původně klidné a církevní, až později se staly velkými veřejnými akcemi. V Irsku je to státní svátek – volno v práci a škole. Jídlo – tradičně se jí slanina a zelí (corned beef and cabbage), hlavně v USA mezi irskými přistěhovalci. Symboly svátku: trojlístek, skřítek, kotlík zlata, duha, zelená barva, Guinness. Oslavy po celém světě – nejen v Irsku a USA, ale i v Austrálii, Kanadě, Argentině, Japonsku a dokonce i na Novém Zélandu.