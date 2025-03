Altán s vůní čokolády je inspirativní příběh o hledání sebe sama, o odvaze změnit svůj život a o tom, že někdy musíme ztratit směr, abychom našli to, co skutečně hledáme. Román o nových začátcích z pera Hanny Blixt vydává nakladatelství Metafora z Nakladatelského domu GRADA. Vyhrajte jeden ze tří výtisků románu Altán s vůní čokolády.

Švédská autorka Hanna Blixt píše kromě románů také knihy pro děti a mládež a thrillery. V románu Altán s vůní čokolády čeká Hilmu důležité rozhodnutí. Jste ochotni opustit jistoty a vykročit do neznáma, i když netušíte, co vás čeká? Máte odvahu opustit komfortní zónu a začít znovu? Z ruchu města se přestěhuje do zapadlé horské vesničky, kde místo manažerských porad začne vyrábět pralinky a místo známých tváří potkává sousedy, kteří ji ne vždy přivítají s otevřenou náručí. Zima je tu drsnější, než čekala, a život daleko méně idylický, než si vysnila. Přesto se možná právě v tomto nehostinném prostředí skrývá nový začátek, po kterém touží.

Soutěž končí 28. března 2025.

Ceny do soutěže věnoval Nakladatelský dům Grada.

ANOTACE

Hilmin život se točí především kolem práce ve stockholmské PR agentuře. Jenže neustálý příval požadavků od klientů i nadřízených ji čím dál víc unavuje a výsledky jí přestávají dávat smysl. Jednoho dne se rozhodne, že chce něco jiného. Spontánně podá výpověď, a když v jednom časopise zahlédne inzerát s nabídkou práce ve sněhem zapadlé horské kavárničce, z náhlého popudu ji vezme. Nikdy se nechtěla přestěhovat na sever, ale rozzářený altán v zimní krajině ji z nějakého zvláštního důvodu přitahuje. Po příjezdu zjišťuje, že kavárna je zároveň i výrobnou čokoládových pralinek, zima je třeskutější, než čekala, hlavním dopravní prostředkem jsou v téhle oblasti sáně a vlastně nic není tak, jak předpokládala. Ale možná bude tenhle pobyt začátkem něčeho nového?

Zachumlejte se do hřejivé deky a spolu s šálkem horké čokolády si vychutnejte dojemný příběh o přátelství a lásce, o sounáležitosti a smyslu života.

Nakladatel: Metafora, 2025, překladatel: Edita Petrásová, 240 str., 349 Kč

Soutěžní formulář.

Sledujte náš Facebook a nenechte si ujít naše články. Podělte se o ně s přáteli.

Odesláním formuláře soutěže souhlasíte s Všeobecnými podmínkami. Podívejte se, jak nakládáme s osobními údaji.