Díky knize Nedokončený příběh se můžeme seznámit s autorkou více než 10 bestsellerů, Rebeccou Yaros. O tuto knihu můžete soutěžit v naší nové soutěži.

Rebecca Yarros je autorkou více než desítky bestsellerů podle žebříčků Wall Street Journal a USA Today. Je držitelkou ocenění Colorado Romance Writer’s Award of Excellence za knihu Eyes Turned Skyward (Oči obrácené k nebi) ze série Flight and Glory.

„Tato kniha má všechno, co na příbězích zbožňuji – bohatý jazyk, silnou vášeň, nečekanou zápletku –, a to všechno drží pohromadě skvělý literární styl.“

– Amy Harmonová, autorka bestselleru žebříčku New York Times

„Tuto knihu si musí přečíst každý fanoušek epických romantických příběhů, plných osobních obětí a příležitostných žhavých erotických scén.“

– Crossroads Reviews