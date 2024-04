Co všichni na téhle dračí fantasy mají? Nezbývá než zjistit, proč se na vydání titulu Čtvrté křídlo Rebeccy Yarros stály fronty.

Vítejte ve světě, kde spolu bojují dvě království. Jedno má draky, druhé gryfy. Navara si pro své dračí jednotky pořádá každoroční nábor, a být dračím jezdcem je velká prestiž. Není to ale zadarmo, tahle sranda má velkou úmrtnost. Však taky do náboru musí provincie posílat určitý počet kandidátů, aby bylo vůbec z čeho vybírat (a umírat…). Hlavní hrdinka Violet chtěla být písařkou, když je ale dcera důležité generálky, nemá jinou možnost než přihlásit se k drakům…

Už od prvních stránek vás příběh chytne především díky pocitům ohrožení, jakým Violet čelí. A pořád se na ní sypou další a další problémy – coby protekční dítko ji spousta kadetů nenávidí ještě dřív, než tam vůbec vešla. Draků je málo, kadetů hodně, takže se klidně může stát „nehoda“ slabšímu kusu (například křehké holce). Tahle akademie je fakt krutá, kam se hrabou Bradavice…

A jelikož je to primárně „holčičí“ čtení, kromě přežití dalšího dne Violet taky řeší až příliš přitažlivé velitele letky nebo čeho. Jeden je hodný, druhý zlý. Klasické dilema jak z Fantoma opery. Jakému táboru budete fandit vy? Správňáckému Dainovi, nebo uhrančivému Xadenovi?

První třetina je ideální pro ty, co mají rádi školní prostředí, vojenské akademie – tedy jejich brutální verzi. Tady ti neúspěšní nebalí své krámy a nejdou zpátky k mamince – protože jsou mrtví. Ti, co si potrpí na draky, se mohou těšit na druhou třetinu. Však se taky téhle knize říká „Eragon pro dospělé“. Mentální propojení s drakem je fajn, pokud zrovna nenakrknete nějakého cizího a ten vás nespálí na popel…

Závěrečná třetina patří doutnajícímu sexuálnímu napětí. Jezdci nejsou zrovna zdrženliví, protože můžou umřít kdykoli, tak proč s něčím čekat. Violet je však z jiného těsta, a tak čekáme s ní. A nakonec se i dočkáme, a ty žhavé scény jsou taky důvodem, proč tahle kniha rozhodně nespadá do kategorie „young adult“, ale spíš pro kapku starší…

Za úspěchem Čtvrtého křídla nejspíš může extrémní propagace na sociálních sítích. Ne že by nemělo samo co nabídnout, ale v tom množství romantické fantasy až tak dramaticky nevybočuje. Rozhodně se ale autorka trefila do vkusu svých čtenářek tím správným mixem dobrodružství, draků, žhavé vášně a křehké hrdinky, co se naučí znát svou cenu. Taky autorka umí pořádně udržovat čtenářovu pozornost a naučí ho neoblibovat si vedlejší postavy – protože jsou nahraditelné. Čtivost podtrhují cliffhangery na konci kapitol, kvůli kterým musíte číst stále dál. A tuhle fintu použila Rebecca i na konci knihy, takže natěšení čtenáři musejí zoufale čekat na další díl, nebo oprášit svou angličtinu. Bude tato série patřit k těm, kde je první díl nejlepší a ty další už jdou kvalitou dolů? Nemůžu říct, že bych nebyla zvědavá…

Originál: Fourth Wing, 2023, překlad: Pavla Kubešová, vydal: Fragment, 2024, 528 stran