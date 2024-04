Nový projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů tentokrát představí Habsburky. Jak bydleli v Čechách a na Moravě v 18.–20. století a jak sídla přizpůsobovali svému vkusu i zálibám. Na která sídla zavítat?

Letošní, už 14., ročník projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů se nese pod názvem Habsburkové – domovem i v Českých zemích. Máte možnost zjistit, jak především reprezentanti toskánské panovnické linie bydleli v Čechách a na Moravě v 18. až 20. století a jak zděděná či zakoupená sídla přizpůsobovali svému vkusu i zálibám. Projekt cílí na ty členy rodu, kteří v Čechách a na Moravě pobývali dlouhodobě a měli zde svá zázemí a domovy.

Ploskovice a Habsburkové

Hlavním výstupem projektu je reinstalace piano nobile státního zámku v Ploskovicích. Současná instalace pochází z 60. let minulého století. Cílem obnovy je rehabilitovat původní funkci a dekoraci všech místností do podoby let 1852–1853 tak, jak byly zařízeny pro excísaře Ferdinanda V. a jeho manželku Marii Annu. Místnosti prvního patra budou odpovídat své původní podobě a důstojným způsobem představovat soukromé interiéry vysokých příslušníků habsburského rodu. Kromě nástropních maleb významného českého malíře Josefa Navrátila bude instalace zcela nově zařízena zrestaurovaným nábytkem, tapetami a čalouněním vyrobenými dle původních vzorů. Vybavení místností mobiliářem bude odrážet doložená místa, a to dle historických pramenů přinášející informace o vzhledu a rozmístění místností ve 2. polovině 19. století. Prvním návštěvníkům se trasa otevře začátkem letních prázdnin.

Zámek Zákupy. Foto: archiv magazínu

Zákupy a Habsburkové

Státní zámek Zákupy představ tři nově vyinstalované místnosti začleněné do zimní prohlídkové trasy. Pod novodobými nátěry stěn a stropů z doby po roce 1918 byly v těchto prostorách nalezeny druhorokokové výmalby vytvořené na počátku 50. let 19. století významným malířem Josefem Navrátilem a jeho pomocníky.

Dvě místnosti jsou zařízeny jako ložnice a salon lantkraběnky Terezie z Fürstenbergu, která měla funkci hofmistryně císařovny Marie Anny Karolíny, manželky Ferdinanda Dobrotivého, rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále. Ten si po svém odstoupení vybral jako letní sídlo právě Zákupy. Třetí místnost je zařízena jako hostinský pokoj pro olomouckého arcibiskupa a kardinála Bedřicha z Fürstenbergu, který býval ve třetí čtvrtině 19. století u zbožného císařského páru častým a vítaným hostem.

Zámek Ploskovice. Foto: archiv magazínu

Konopiště a Habsburkové

Státní zámek Konopiště nabídne od dubna do listopadu 2024 cyklus večerních prohlídek zaměřený na nejvýznamnější Habsburky. Návštěvníci se během působivé procházky staletími seznámí s osudy slavných osobností, které byly hosty na zámku nebo jej přímo vlastnily. Interiéry představí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí rodiny Františka Ferdinanda d’Este. Trasa povede komnatami, které se běžně nezpřístupňují.

Zámek Konopiště. Fotografie Libora Sváčka, NPÚ

V rámci projektu vydá Národní památkový ústav odbornou publikaci k zámkům Ploskovice a Zákupy. Letošní ročník projektu Po stopách šlechtických rodů zahrne cyklus přednášek, mimořádných prohlídek po bývalých habsburských sídlech, výstav, koncertů nebo programů pro děti na památkách v celé České republice. 24. srpna se uskuteční Hradozámecká noc s hlavním stanem na zámku Konopiště.

Do projektu se zapojila i města a instituce, v jejichž majetku jsou bývalá habsburská sídla, např. Buštěhrad, Ostrov, Brandýs nad Labem nebo Židlochovice. Správci těchto památek otevřou mimořádně své zámky pro veřejnost ve vybraných dnech. Projekt nabídne ve spolupráci s partnery například jízdu historickým vlakem s připojeným salonním vozem rodiny Františka Ferdinanda d’Este.

Další hrady a zámky zapojené do projektu

Kompletní přehled akcí je k dispozici na webu NPÚ.