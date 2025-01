Pokud potřebujete laskavý humor a úsměvné příběhy ze života domácích mazlíčků, budete potřebovat knihu Ažka, kočka na dožití a další úsměvné příběhy. Máme ukázku z knihy Miroslavy Salajkové.

Miroslava Salajková je autorka knížek pro děti z prostředí mezinárodní školy v Portugalsku. Samozřejmě má i několik koček a berňáčka. Zvířata se pro Mirku stala vášní, radostí a velkou inspirací. Má ráda příležitosti a upřímné přátele, naopak nerada vidí smutné děti a týrání zvířat. Smích považuje za koření života a psaní příběhů za splněný sen. V životě se drží hesla „Nezapomeň, kdo jsi a odkud jsi“.

Příběh Ažky, kočky „na dožití“

To mi teda řekněte, jestli znáte někoho tak citlivého a měkkého, jako jsem já. No schválně! Jsem milovnice zvířat, o tom žádná, ale i tak, takovou pitomost udělám jen já. Vlastně ani u lidí předem nevíte, jestli je dotyčný dost milý a přítulný – stačí, když na vás chvíli zbožně civí a vy ho hned chcete zachraňovat a hýčkat.

A tak slyšte, co jsem si na sebe ve své dobrotě a lásce ušila. Můj manžel kočku do domu nechtěl, prostě je neměl rád, a asi ani mě, protože když vás někdo miluje, je ochoten pro vás zdolat Sněžku po schodech i cestu zpět strmým dolem a půjde s vámi do domu hrůzy, i když takové ptákoviny nesnáší, a tak dále. Kočku ne – a šmytec! Jenže najednou se na chodbě objeví myš a vy vykřiknete: „Nutně potřebujeme kočku!“

„Jedu do útulku pro opuštěná zvířata, a to hned! Někde tady je celé myší hnízdo a za chvíli budeme mít bobky všude.“

A bylo to! Manžel, dnes už dlouho bývalý, rezignoval.

Jistě myslel na svou lásku a nějaká myš ho nevzrušovala, natož kočka. Čtyřnohá, dvounohé ponechme stranou.

Útulek za městem byl zanedbané místo plné klecí, v několika případech sdílely jednu i tři nebožačky.

Chodila jsem kolem a koťátka mi skrz pletivo podávala pacinky – mouratá, černá i šedá s růžovými polštářky tlapek a černě orámovanými čumáčky. Tyhle nosíky u koček miluju a naopak nemusím ty světle růžové, protože červené tmavě obkroužené vypadají jaksi divoce, hnedle tam vidím geparda. Procházela jsem uličkou hanby – člověče, styď se, že kočky nekastruješ, že je vyhazuješ do lesa a do polí, styď se, darebáku –, až jsem došla na konec.

„Bože, co to tady je?“ vyhrkla jsem.

„No, vždyť vidíte, staré kočky,“ pokrčila rameny paní v králičí vestě, která, jako všechno kolem, čpěla pachem dezinfekce a neštěstím nalezenců.

V kovové kleci seděly dvě kočky. Jedna byla bez oka, druhá, mouratá, kdesi přišla o kus ucha a v tlamičce měla jediný zub. Obě strašně páchly a hleděly netečně, ani jedna ke mně nenastrčila packu.

„Paní, vy máte zvířata ráda, že? To se hned pozná,“ zkusila mě paní Vestová a vypadala přitom stejně nešťastně jako její svěřenci.

„No, to mám, ale potřebuju kočku, která bude chytat myši,“ odpověděla jsem popravdě. To by mě ten můj hnal svinským krokem, kdybych domů dotáhla tu slepou nebo tuhle zdevastovanou, bez ucha a zubů!

„Neblázni, zapomeň na ty dvě a vrať se k těm krásným,“ poháněl mě rozum. Co se starou kočkou? A vtom řekla Vestová větu, která mě už nepustila, ať jsem se ji snažila setřepat sebevíc.

„Paní, vezměte si jednu z nich na dožití. Nebojte, jsou staré a dlouho to trvat nebude. To víte, každý chce mládí. Dejte jim šanci,“ pravila dojatě.

Úsměvné příběhy plné laskavého humoru ze života domácích mazlíčků jsou pohlazením po duši nejen pro milovníky zvířat. Autorka nás baví veselými historkami o soužití člověka se zvířaty, které si jako domácí mazlíčky mnohdy ani nedovedeme představit. Překvapí nás napínavým povídáním o dvoumetrovém leguánovi Danovi z paneláku či vyprávěním o pokusu domestikovat bobra, dojme příběhem o nečekaném soužití s kohoutem Milanem. Dozvíme se také, že nevychovaný maxipes může udělat ze života hotové peklo, že z ježka se může vyklubat zlomyslná šelma či jak to může dopadnout, když si rodina ochočí pavoučici. Pobaví nás příběh papouška žaka – milovníka akrobacie, eskapády drzé lemuří slečny Růženky i několik úsměvných kočičích dobrodružství. Humorné povídky o zvířatech doplňují půvabné ilustrace Kristýny Frankové.

