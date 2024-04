Chloe Madisonová je bez debat namyšlená koza. Peníze rodičů jí zajistily v New Yorku moc hezký život. Co s ní ale bude, když ty peníze najednou zmizí?

Když rodičům hrozí vězení za zpronevěru a všechny účty jsou zmrazené, chňapne Chloe po jediné okamžité možnosti – pracovat u prachaté Nicole, obchodnice přes kondomy. Konkrétně být chůva jejího psa… Dramatický sešup po společenském žebříčku byl tak rychlý, že ještě teď má před očima hvězdičky…

Přiznávám, že jsem „S láskou“ musela na chvíli odložit, protože jsem s tou pařmenkou a nafrněnou blbkou v začátku jaksi neměla nic společného a neviděla důvod, proč si číst o takové čůze. Časem jsem se však rozhodla dát jí ještě jednu šanci, resp. jsem přistoupila na hru: „třeba se mi to jen zdálo a není zas tak špatná“ plus „může být legrace sledovat, jak se v tom neschopně plácá“.

Nakonec jsem byla docela překvapená tím, že se mi to líbilo. Dost za to mohl i fakt, že Chloe vypráví v ich-formě a sebe ani své okolí vůbec nešetří. Navíc jí chudoba hned nepřidělá svatozář a nečekaná prozření – to spíš přichází postupně, jak jí práce pro nóbl paničku nastavuje zrcadlo a ona vidí, jaká by mohla být se všemi těmi penězi, nudou, arogancí… Do toho taky chudince Chloe chybí sex, a tak se zmítá mezi nezdravým návratem k bývalému a fantazírováním o sexy údržbáři (a každým trochu ucházejícím chlapem…). Má to holka vážně těžký…

Nejzábavnější – a taky nejšílenější – však bylo rozhodně její povolání psí asistentky a věci s tím spojené. Totální bizár.

Autorka si evidentně zakládá na pestrosti a každá její knížka je úplně jiná. S láskou, Chloe vás zavede do prostředí newyorské smetánky a luxusních večírků, která ale hrdinka tentokrát poznává z pozice podržtašky. Ale taky je tu spousta žhavého sexu. A kupodivu i nezdravých vztahů a snahy vymanit se z nich. A pak je tady jeden fešák, který prohlédl za celé to Chloeino pozlátko, strachy a karamboly a naučil ji milovat a žít svůj vlastní život. Což je někdy ke čtení to pravé ořechové…

Originál: Love, Chloe, 2016, překlad: Hana Láryšová, vydal: Mystery Press, 2023, 364 stran