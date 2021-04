Identická dvojčata Ginny a Charlotta jedou na Floridu na soutěž krásy, a co čert nechtěl, ta hezčí má alergickou reakci a nemůže vystupovat. Přesvědčí proto svou sestru Lottie, aby ji tajně zastoupila, ačkoli ta celou tou přiblblou soutěží pohrdá. Že je to kapku provařený příběh, kopírující maličko Slečnu Drsňák? Ano, ta podobnost je tu dokonce i přiznaná, ale autorka tu přidala do příběhu dost i vlastních nápadů.

Třeba Popelkovský úděl „té druhé“ sestry, která je vedle oslňující krásky skoro neviditelná. Nebo Ginnyin důvod, proč chce tuhle soutěž vyhrát, ten útočí na slzné kanálky. Charlotte je čtenářkám sympatická hned, je totiž knihovnice, milující Jane Austenovou a Harryho Pottera – a srazí se s porotcem soutěže, který umí plynně citovat pana Darcyho! Pak je tu ještě šeredný/roztomilý francouzský buldoček, taková potvůrka nesmí chybět v žádné romantické komedii.

I když dopředu víte, že si Charlotte uvědomí, že soutěžící nejsou žádné blbky, že se s vlastní sestrou usmíří a zacelí se i rána po zrušeném zasnoubení, i komu na konci padne kolem krku, nic z toho nevadí. Protože dobře napsaný příběh – navíc se zakomponovaným posláním o vlastní sebedůvěře – nás má moc přenést někam jinam, do říše fantazie. I když zrovna tenhle by mohl být o něco delší, aby to nebyla až taková jednohubka.

Originál: The Accidental Beaty Queen, 2018, překlad: Dana Chodilová, vydal: Baronet, 2021, 239 stran