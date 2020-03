Špionská historická romantika se svéráznou a neohroženou hlavní hrdinkou indického původu…

Lady Kiri Lawsonová je dcerou vévody a je nesmírně krásná, neměla by mít tedy problémy najít si v Londýně nápadníky. To by ale její matka nesměla pocházel z koloniální Indie, což je stigma, které zkostnatělá vyšší společnost jen tak neodpouští. Kiri je navíc chytrá, a to zas děsí jiné šamstry. Až do chvíle, kdy potká záhadného Damiana Mackenzieho, jí britská společnost připadá strašlivě nudná a úzkoprsá…

Mackenzie ji zachrání před pašeráky, protože s nimi sám obchoduje. Pro svůj londýnský klub potřebuje to nejlepší brandy. V jeho pánském klubu ale také odhalí spiknutí proti královské rodině, za přítomnosti všetečné lady Kiri, kde se zároveň také zjistí, že by z ní byla skvělá agentka. Kiri zná indická bojová umění, a díky nevlastnímu otci-generálovi umí i spoustu jiných užitečných věcí. Má pro strach uděláno a zdědila i rodinný smysl pro povinnost. Takže zachránit královskou rodinu je pro ni jasná věc. A spolupráce s Macem, mmj. tajným agentem, představuje další výhodu – třeba se jí podaří přesvědčit ho, že jejich společenská propast není zas tak strašně hluboká…

Knížka mi připomněla Stephanii Laurens a její slavný Klub Bastion, sérii plnou špionů, která měla švih a její hrdinky měly do unylých naivek daleko. Tady se autorka dokonce až tak odváže, že vtipně obrátila role – to Kiri je tou cílevědomou svůdnicí, která pokouší a láká vyhlédnutou oběť, a ubohý Damian Mackenzie se ze všech sil ohání ctí a morálkou, aby nepodlehl (ale má to marné).

Putneyová je vyhlášená neotřelými zápletkami a zajímavými nápady, a ani tady nezůstala své pověsti nic dlužna – jako by hrdinka nebyla už tak zvláštní, ještě ji přidala talent na výrobu voňavek a citlivý nos, který dokáže rozeznat parfém spiklenců. Mac zase omdlévá při pohledu na krev, což je u špiona tak trochu neobvyklé…

Spiknutí proti Princi Regentovi se v historických romancích objevuje často, ale Mary Jo Putneyová do známých kulis zvládla vtisknout vlastní nápady a strhnout čtenářky, jako by něco takového četly poprvé…

Originál: Nowhere near Respectable, 2011, překlad: Zdeňka Zvěřinová, vydal: Ikar, 2019, 380 stran