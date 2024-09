Kdo by neměl rád romantiku a předstírané vztahy? Novinka od Baronetu možná nepřináší nic nového, je ale ohromně zábavná…

Audrey se přestěhuje kamsi do Albany a pokouší se rozjet svůj obchůdek s upcyklovanými oděvy. Jedna ze zákaznic jí dohodí rande naslepo se svým synem. To ale nic netušící Audrey zapomněla říct, že její syn je guvernér celého státu – kterého naše hrdinka z televize platonicky zbožňuje. A teď spolu půjdou na pár sponzorských večeří, aby si Russo zlepšil image. Takže tu máme upjatého politika, který moc nemluví, jen cuká obočím, a proti němu neřízenou střelu, která neustále mluví, zachraňuje myši před vlastní kočkou a v jednom kuse plácá nesmysly. Kdo by odolal?

Moc se mi líbilo neobvyklé Audreyino povolání, přešívá totiž staré a zničené vintage šaty do nových kreací. Její kreativní duše je jedna z nejpraštěnějších, co jsem kdy četla, možná je vážně na nějakou diagnózu, je ale zároveň taky roztomilá. Takovým tím způsobem, že jí nebere vážně ani její asistent v obchůdku, natož kočka, že si mluví pro sebe nebo se ztrácí ve vlastních zmatených myšlenkách.

Obvykle mám zadumané chlápky ráda, ale guvernér Russo byl docela oříšek, tady byl neproniknutelný až moc. I když je dost jasné, že ho Audreyina bezprostřednost tajně baví, čtenářky můžou mít oprávněné pochyby, jestli je Russo sám příčetný, když ve svém domě nechá bydlet bláznivou osobu, (i když jen než její dům bude zas obyvatelný a blabla). Občas totiž Audreyina milá praštěnost zajde za hranice roztomilosti a zůstane jen šílenství, tedy aspoň pro mne. Zvířecí psycholožka, jako vážně?

Dokonce i Audreyino „temné tajemství“ pro které nemůže být ideální skutečnou partnerkou pro politika, je nakonec roztomilé a praštěné. Takže i když byste podle obálky se žhavým sexy chlápkem čekali, že půjde o klasickou přímočarou erotiku, Budoucí paní Russoová dostává extra body za velkou dávku humoru…

Originál: Next Mrs Russo, 2021, překlad: Daniela Čermáková, vydal: Baronet, 2024, 304 str.