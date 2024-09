Liberecká Papilonia je nejnovějším motýlím domem. Jen relativně malý prostor stačí k tomu, abyste vstoupili do míst, kde se přímo setkáváte s tropickými motýly. Zjišťovali jsme, jak si návštěvu nejlépe užít.

Liberecká Papilonia je plná motýlů. Kolik modrých krásek najdete na obrázku? Foto: Lucie Cermanová

Motýlí dům Papilonia má několik poboček a ta nejnovější je zhruba půl roku v Liberci v obchodním domě Forum. Unikátní místo, kde se mohou malí i velcí návštěvníci setkat s tropickými motýly. Po tom, co si můžete zanechat tašku v uzamykatelných skříňkách, aby vás neobtěžovala, vstoupíte těžkými dveřmi do ráje.

Kouzelné místo v džungli

Ten liberecký připomíná exotické místo v džungli, kde havarovalo letadlo. Exotiku poznáte nejen podle bujné vegetace, ale také podle vyšší teploty (zhruba 27 °C) a 80% vlhkosti. Na vyndaných sedačkách z letadla můžete relaxovat a čekat, jestli na vás přistane některý z krásných motýlů. Ale také se můžete procházet a nechat motýly létat okolo vás. S trochou štěstí se i na vás posadí. Napomoci tomu šlo pestrobarevným oblečením, které motýlům připomíná květy. Za naší návštěvy měla ale největší úspěch zelená trička, na kterých měli motýli pocit, že se tam mohou schovat a odpočinout, podobně jako na velkých listech rostlin, vysvětlil nám Jan Dostál, vedoucí provozovny Papilonia Liberec.

V liberecké Palpilonii máte krásné motýly všude kolem sebe. Foto: Lucie Cermanová

Ideální ekosystém pro exotické motýly

Papilonia vytvořila ekosystém, který exotickým motýlům navozuje přirozené prostředí pro zdravý a aktivní život, typická je pro něj právě zmíněná vyšší teplota a vysoká vlhkost. Díky tomuto mikroklimatu tu najdete motýlí druhy z Jižní Ameriky, Asie nebo Subsaharské Afriky, a můžete sledovat, jak se mění z housenky na motýly a vedou normální život. Kromě samotného pozorování pestrobarevných motýlů můžete v prostoru z informačních tabulí zjistit i zajímavé skutečnosti zjejich života.

Věděli jste o motýlech třeba to, že housenka musí do zakuklení vyrůst zhruba 300x? Zajímavé je i to, že před predátory chrání housenky nejen ochranné zabarvení, některé mají trny, jiné jsou zase prudce jedovaté.

„Motýlci u nás žijí často déle než ve volné přírodě, jelikož jsou u nás vytvořeny ideální podmínky pro jejich co nejdelší život. Zajímavé je, že motýl po vylíhnutí nijak neroste, zůstává stejně velký celý svůj život. Exotičtí motýli nemají přirozeně vyvinutý strach z lidí. Nemusíte se tedy bát, že by je přítomnost návštěvníků, jakkoliv stresovala. Vybíráme takové druhy motýlů, kteří běžně žijí v uzavřených a rozlohou malých teritoriích, takže nepotřebují větší životní prostor, než jakým disponují letové zóny motýlích domů Papilonia,“ vypráví dál vedoucí provozovny Jan Dostál.

Motýli v hodovní síni liberecké Papilonie. Foto: Lucie Cermanová

Skladba druhů motýlů se často mění, stejně tak i podoba některých částí expozice. Návštěvu tedy můžete zopakovat i několikrát a budete překvapeni.

Nově také v Papilonii Liberec najdete vzdělávací fotokoutek s popisy motýlů, informace o jejich původu, rozpětí křídel nebo různá druhová specifika.