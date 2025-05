Třetí román Jany Jašové je opět skvělý psychothriller. Dravé zvěři napospas je plný zoufalství, strachu a nejistoty a skvělého příběhu.

Po rozvodu s manželem Viktorem pracuje osmatřicetiletá Zuzana jako inspektorka hlediště v malém pražském divadle, kde se stará o šatnářky a uklizečky a dozoruje při představeních. Vyzkoušela i několik setkání přes seznamovací aplikaci, které ale nebyly úspěšné, a tak jí dělá společnost kočka jménem Bridget.

Vypadá to, že Zuzana má obdivovatele a ne jen tak ledasjakého. Přilepil se na ni stalker. Píše jí anonymní vulgární dopisy obvykle zakončené slovy „ty kurvo“. Zuzana si není jistá, komu má být vděčná za tuhle přízeň a připisuje ji někomu ze seznamky. Ale „obdivovatel“ toho o ní ví až příliš. Ať vyjde Zuzana kamkoliv, má pocit, že ji někdo pronásleduje. Stává se uzlíčkem nervů a bojí se ohlédnout. Proč to někdo dělá?

Kromě toho jí je stále připomínána událost, kdy se jí v dospívání ztratila stejně stará kamarádka Káča. A právě okolo Vánoc nastává neslavné výročí. Dodnes nikdo neví, co se s ní stalo. Kam se ztratila třináctiletá dívka? Utopila se v lomu, utekla z domu, nebo se stala obětí zločinu?

A nedávno přišla další rána. Její matka uhořela ve své chatě, nejspíše nedopatřením. Aby problémů nebylo málo, pronásleduje ji i novinářka, která touží po skvělém článku. Trochu moc potíží na jednu Zuzanu… Zuzana prožívala velmi dramatické dětství a pomoc policie je tím posledním řešením. Proto pátrá na vlastní pěst.

Překladatelka a spisovatelka Jana Jašová je velmi úspěšnou autorkou, její první psychothriller Znič to jméno byl nominován na cenu Magnesia Litera za detektivku, druhý psychothriller Krutý měsíc v následujícím roce cenu vyhrál. Autorka za něj získala i Cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivku roku 2023. Třetí psychothriller Dravé zvěři napospas, který Motto vydalo na podzim roku 2024, má také velmi dobré ohlasy a v letošní Magnesii Liteře za detektivku se dostal do užší nominace.

Stalking je stále větším problémem, a tak je téma knihy velmi aktuální. Když k tomu připočítáme téma traumatu z dětství, je zajištěno dostatečné napětí a spousta otázek, nad kterými může přemýšlet Zuzana i čtenář. Ani jeden z problémů se právě nehodí do období Vánoc, které by mělo být pohodové a ne plné negativních emocí.

Jana Jašová umí skvěle vyprávět a odhalovat různá tajemství hlavních představitelů tak, aby se čtenář pořádně zapotil při přemýšlení nad tím, co se to v Zuzanině životě děje. Kdo a proč ji pronásleduje? Souvisí to nějak s dětstvím, seznamkou, nebo o co se to vlastně jedná?

Janě Jašové se podařil skvělý psychothriller, během jehož čtení se bojíme o hrdinku, která místo toho, aby si užívala pohody adventu, prožívá velké osamění, strach a zoufalost a pátrá na vlastní pěst. Autorka hlavně od druhé poloviny zvyšuje napětí a závěr patří pořádně vybroušenému thrilleru. A odhalení, to je teprve něco! Tentokrát se obzvlášť doporučuje číst příběh až do závěrečného slova. A pak už jen netrpělivě čekat na další skvělý titul, který si pro své čtenáře autorka určitě opět připraví.

Vydalo: Nakladatelství Motto ve společnosti Albatros Media a. s., 2024, 344 stran