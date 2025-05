MUDr. Robert Řeřicha se věnuje psychoterapii a je autorem knihy Úzkost mě nezlomí. A tohoto praktického průvodce zvládáním úzkosti a budováním odolnosti máte možnost vyhrát v soutěži.

MUDr. Robert Řeřicha vystudoval všeobecné lékařství a poté se věnoval výzkumu rizika vzniku nádorových onemocnění vlivem ionizujícího záření. Po ukončení studia MBA působil v mezinárodních korporacích, později pak v digitálních agenturách jako kreativní ředitel a account manager se zaměřením na zdravotnictví a farmaceutický průmysl. Je absolventem Psychoterapeutické fakulty (PVŠPS PPF) a výcviku ve schematerapii, nyní dokončuje pětiletý výcvik v psychodynamické terapii. V současnosti se věnuje psychoterapii, píše články a tvoří online kurzy Štěstí naproti, které jsou zaměřené na zvládání úzkosti, panických atak a fobií.

Soutěž končí 26. května 2025.

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Portál

ANOTACE

Tato cvičebnice je určena všem lidem, kteří bojují s úzkostí, ať už se projevuje obavami a strachy, negativními myšlenkami, psychosomatickými příznaky, či panickými záchvaty. K tomu, abyste zvítězili nad svými „bubáky“, potřebujete vědět, co přesně dělat, jak to dělat správně, a pochopit, proč je to důležité. Cvičebnice je rozdělena na 12 oddílů, které obsahují celkem 64 cvičení s tělem, myslí a emocemi. Každý oddíl je jako jeden pilíř mostu, po kterém budete krůček po krůčku přecházet přes rozbouřenou řeku do krajiny vnitřního klidu a duševní pohody. Oddíly cvičebnice navazují jeden na druhý, postupně si osvojíte techniky, které přinášejí úlevu od úzkosti, posílíte svou vůli a odolnost. Každým dalším cvičením zpevníte základy, které vám budou oporou na cestě k hlubšímu sebepoznání. Jednotlivá cvičení jsou doplněna pracovními listy a záznamovými archy, budete mít k dispozici podrobné návody pro práci s tělem i myslí.

Nakladatel: Portál, 256 str., 399 Kč

