Britská japanistka, koučka a spisovatelka Beth Kemptonová žila několik let v Japonsku a kromě jiného si z něj odnesla i znalost Wabi sabi. Tato kniha nabízí nový pohled na náš život a svět kolem, inspirovaný několik století starou japonskou moudrostí.

„Tato obsažná kniha půvabného malého formátu je ukotvena v autorčině vášni pro Japonsko a znalosti jeho kultury.“

ANOTACE

Tady a teď! Naprosto nový pohled na náš život a svět kolem, inspirovaný několik století starou japonskou moudrostí. Wabi sabi je japonské slovní spojení vyjadřující krásu prostého, nedokonalého a měnícího se v čase. Ve svých životech plných honby za kariérou, bohatstvím nebo neobvyklými zážitky často přehlížíme, v čem spočívá skutečné štěstí. Úsměv, který nám někdo neznámý věnoval na ulici; sněhové vločky, jedna za druhou se tiše snášející k zemi; vůně bylinkového čaje ze staré odřené konvice. Wabi sabi je japonská představa krásy v pomíjivosti okamžiku, souznění s přírodou a radosti z prostých, neokázalých věcí. Vydejme se s Beth Kemptonovou na cestu do Japonska. Poznáme historii čajového obřadu, zavítáme do chrámů, zahrad a řemeslnických dílen, nahlédneme přes rameno mistru kaligrafie, ponoříme se do horkého pramene i do lesní koupele. Osvojíme si japonské umění přijmout sami sebe i své blízké se všemi nedokonalostmi, povýšit cestu na cíl a zažít štěstí právě teď a tady. Jednotlivé kapitoly se věnují bydlení, vztahu k přírodě, přijetí chyb a negativních pocitů, mezilidským vztahům, hledání naplňujícího povolání a plnému prožívání přítomných okamžiků. Kromě praktických návodů na uvedení japonské inspirace do každodenního života a výzev k zamyšlení je kniha i sugestivní pozvánkou k návštěvě Japonska.

Přečtěte si ukázku z knihy.

