Máme pro vás voňavé včelí úly na poslední chvíli, ale i rybí polévku, šneky z kynutého těsta s aromatickými olomouckými tvarůžky a nakonec čočkové karbanátky, které se budou hodit na Nový rok místo tradiční čočkové polévky.

Včelí úly

Včelí úly nejsou tak složité, jak by se mohlo zdát. Každopádně se jejich příprava vyplatí při pohledu na nadšené strávníky. Tajemství spočívá především ve správném poměru použitých surovin.

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 25–30 ks, doba přípravy: 60 minut, náročnost: *

Ingredience:

160 g mletých piškotů

25–30 celých piškotů

160 g moučkového cukru

60 g másla

4 lžíce rumu

2 lžíce kakaa

Náplň:

100 g másla

1 žloutek

3 lžíce rumu

cukr moučka

Postup:

1. Rozmixované piškoty smícháme s cukrem a změklým máslem. Těsto propracujeme, aby těsto bylo krásně spojené. Necháme 2 hodiny odpočinout.

2. Na náplň musíme ušlehat žloutek, poté přidáme cukr a nakonec změklé máslo. Směs vymícháme a dochutíme rumem.

3. Formičky vysypeme moučkovým cukrem a naplníme těstem. Vymáčkneme důlek do těsta a naplníme je krémem. Úl přiklopíme piškotem a necháme ho odpočinout.

Rybí polévka

Rybí polévka patří mezi časté součásti štědrovečerní tabule. Důležitý je především poctivý rybí vývar. Tato polévka je krásně barevná a působí svěže.

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 60 minut, náročnost: **

Ingredience:

600 ml rybího vývaru

1 mrkev

1 menší cibule

100 g celeru

50 g řapíkatého celeru

1 petržel

50 g másla

5 ks nového koření

2 ks bobkového listu

50 ml smetany 33%

muškátový ořech, sůl, černý pepř

hrubá krupice

hladkolistá petržel

Postup:

1. Zeleninu nakrájenou na kostičky orestujeme na másle do zlatova, potom přidáme cibuli, bobkový list a nové koření. Zalijeme vývarem a 15 minut vaříme.

2. Přilijeme smetanu a provaříme dalších 10 minut. Dochutíme solí, pepřem a muškátovým oříškem.

3. Na suché pánvi orestujeme hrubou krupici a nasypeme do polévky. Provaříme 5 minut a můžeme polévku odstavit. Nakonec vmícháme nasekanou petržel. Z kostí, které jsme použili na vývar, můžeme obrat maso a použít do polévky.

Tip: Krupice polévku zlehka zahustí a napodobí kapří jikry.

Šneci se špekem a pečeným česnekem

Chcete o vánočních svátcích vyzkoušet i něco slaného. Změna nezaškodí. Připravit můžete tyhle šneky z kynutého těsta. Jsou lákavé vůní. Ať už slaniny, pečeného česneku, i olomouckých tvarůžků. Výživovou hodnotu pokrmu a zároveň i celkovou chuť pozvednou sekané mandle a sušené brusinky.

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 6 porcí, doba přípravy: 60 minut + kynutí, náročnost: **

Ingredience:

250 ml mléka

50 g másla + navíc na vytření formy

1 lžíce krupicového cukru

2 lžičky sušeného droždí

485 g hladké́ mouky + navíc na podsypání

1/2 lžičky mořské soli

2 vejce

250 g uzeného špeku, nakrájeného na nudličky

12 stroužků̊ česneku se slupkou

1 svazek šalvěje, rozebraný na lístky

125 ml extra panenského oleje

150 g olomouckých tvarůžků, strouhaných nahrubo

65 g sušených brusinek

70 g sekaných mandlí

Postup:

1. Do teplého mléka dáme rozpustit máslo a cukr. Až bude mít mléko pokojovou teplotu, přidáme droždí a necháme 15 minut odpočívat, než se udělá kvásek.

2. Smícháme mouku, sůl, vejce a kvásek a dobře těsto propracujeme aspoň 10 minut. Poté necháme těsto kynout 40 minut

3. Do rozpálené trouby dáme špek, nakrájený na kostičky syreček a neoloupaný česnek a pečeme 10 minut. Poté špek si odložíme a z česneku, šalvěje a 80 ml olivového oleje uděláme v mixéru pastu.

4. Nakynuté těsto rozdělíme na polovinu a vyválíme. Potřeme půlkou česnekové pasty a posypeme půlkou špeku, mandlí a brusinek. Těsto zavineme do rolády a nakrájíme na 16 kousků, které vložíme do máslem vymazané formy. Totéž uděláme s druhou půlkou těsta. Šneky přikryjeme utěrkou a necháme kynout 35 minut.

5. Po vykynutí těsto polijeme rovnoměrně zbylým olivovým olejem a pečeme v předehřáté troubě 180 °C cca 35 minut.

Tip: Věděli jste, že se bílé mouky vyrábějí pouze z jádra zrna? Ty celozrnné samozřejmě z celého zrna. Oproti bílým obsahují více vitaminů, stopových látek a také bílkovin. Bílkoviny nejsou obsaženy v přirozeně bezlepkových zrninách, jako jsou kukuřice, pohanka a další.

Čočkové karbanátky

Na Nový rok tradice velí přípravu pokrmu z čočky. Nemusí to být právě čočková polévka. Na těchto čočkových karbanátcích si můžete pochutnat naprosto kdykoliv. Základem je zelená čočka, ve které můžete cítit třeba oříšky. Je vhodná i pro diabetiky. Jedním z největších zdravotních benefitů této luštěniny je snižování hladiny špatného cholesterolu v krvi. Když ji navíc zkombinujete s vhodnými surovinami, jako v našem receptu, získáte plnohodnotný chutný pokrm.

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 8 porcí, doba přípravy: 40 minut, náročnost: *

Ingredience:

250 g zelené čočky

1 malá cibule

3 mrkve

2 stroužky česneku

1 hrst vlašských ořechů

1 hrst slunečnicových semínek

2 lžíce lněných semínek

100 g strouhanky

2 vejce

2 lžíce rajčatové pasty

sůl, černý pepř

Postup:

1. Postupně rozmixujte nadrobno cibuli, mrkev, česnek, ořechy a semínka. Vše dejte do velké misky. Rozmixujte i vařenou čočku, ale dejte si pozor, aby nebyla na kaši!

2. Přidejte lněná semínka, prošlehané vejce, rajčatovou pastu, sůl a pepř.

3. Směs dobře promícháme. Musí vzniknout pevná hmota, můžeme použít trochu hladké mouky.

A poté vytvarujeme 8 placiček.

4. Na rozpálené pánvi placičky opečeme z obou stran a dopečeme v troubě 10 minut na 140 °C.

Zdroj: Akademie kvality