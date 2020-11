Husa nepatří pouze ke svátku svatého Martina, připravit si ji můžeme kdykoliv jindy. Chladné podzimní dny jsou ideální.

Kachní kaldoun s nudlemi

Na podzim toužíme po vydatnějších prohřívacích polévkách. Přesně takový je poctivý kachní kaldoun, který má pořádné grády. Základem je vývar z kachny a kořenová zelenina. Aby byla polévka o něco hutnější, obohatili jsme ji o smetanu a nezapomněli přidat také nudle.

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 60 minut, náročnost: **

Ingredience:

800 ml kachního vývaru

200 ml smetany 33%

1 menší cibule

150 g kořenové zeleniny nakrájené na kostičky (mrkev, celer, petržel)

50 g květáku

1 stonek řapíkatého celeru

150 g širokých nudlí

3 lžíce másla

40 g hladké mouky

sůl, černý pepř, muškátový oříšek

hrst nasekané velkolisté petržele

Postup:

1. Na lžíci másla orestujeme kořenovou zeleninu, květák i řapíkatý celer, vše nakrájené na kostičky. Až zelenina začne zlátnout, přidáme cibuli a ještě 10 minut restujeme a zalijeme vývarem. Jakmile vývar začne vřít, nalijeme smetanu a vaříme dalších 20 minut.

2. Rozpustíme máslo v jiném rendlíku a nasypeme mouku a špetku muškátového oříšku. Na mírném ohni opékáme 5 minut. Hotovou jíšku necháme vychladnout a přes síto ji propasírujeme do vroucí polévky. Jíška se musí 5 minut provařit.

3. Polévku dochutíme solí, pepřem a přidáme vařené nudle

TIP: Na kachní vývar můžeme použít kachní krky a žaludky, které po uvaření obereme a použijeme jako vložku do polévky.

Husí stehno, řepné zelí, houskový knedlík

Zlatavě propečená husička si nezaslouží být na kuchyňském stole jen jeden den v roce. Tento tučný typ masa dodá energii na nastávající zimu a také doplníte řadu důležitých látek. Tušili jste, že se v husím mase nachází znatelně více vitaminů B2 a B6 než v kuřecím? Navíc díky zelí připravenému z řepy získá pokrm svěžest a lehkost. Takže žádné výčitky a dobrou chuť.

Foto: Akademie kvality

Počet porcí: 4 porce, doba přípravy: 3 hodiny – 24 hodin na naložení stehen, náročnost: ***

Ingredience:

4 husí stehna

400 g kachního sádla

280 g vařené řepy

50 g sušených švestek

1 větší cibule

500 g hrubé mouky

20 g droždí

250 ml mléka

1 vejce

2 starší housky

1 lžička drceného kmínu

1 lžíce jemného bramborového škrobu

jablečný ocet

sůl

hnědý cukr

Postup:

1. Husí stehna zlehka nasolíme a pocukrujeme a necháme 24 hodin odležet v lednici. Druhý den stehna opláchneme a vložíme do rozpuštěného sádla. Pečeme na 120 °C přibližně 3 hodiny nebo do měkka. Měkká stehna můžeme zapéct v troubě pod grilem, aby kůžička byla křupavá.

2. Najemno nakrájenou cibulku restujeme do sklovata na lžíci kachního sádla. Přidáme drcený pepř a ještě 5 minut restujeme. Poté nalijeme ocet a necháme ho skoro všechen vyvařit. Nakonec přidáme na nudličky nakrájenou řepu i se zbylým lákem z balení. Vaříme 10 minut, aby se chutě spojily. Řepu zahustíme škrobem rozmíchaným ve vodě a dochutíme solí a cukrem.

3. Mléko ohřejeme na cca 30 °C a rozmícháme v něm špetku cukru. Poté do mléka rozdrobíme droždí a nechám vzejít kvásek (asi 15 minut). Mouku rozmícháme se dvěma lžičkami soli, poté zalijeme mlékem a přidáme vejce. Hněteme, dokud se těsto nespojí. Sušší housku nakrájenou na kostičky přidáváme postupně. Těsto stále hněteme, dokud nemá tužší, pevnou konzistenci. Těsto necháme 50 minut kynout pod vlhkou utěrkou na teplém místě.

4. Vykynuté těsto znovu propracujeme a uděláme z něj 4 bochánky, které necháme opět 10 minut kynout. Do pařáčku vložíme utěrku a do utěrky dva bochánky. Napařujeme cca 15 minut. Knedlíky hned po uvaření propícháme špejlí, aby se nesrazily.

Tip: Až budete dělat knedlíky, můžete zkusit mouku celozrnnou (třeba jen z půlky). Oproti klasické mouce obsahuje rozpustnou i nerozpustnou vlákninu, v níž jsou fenolytické látky významnými antioxidanty. Najdete v ní také více vitaminů, stopových látek a bílkovin.

Teplý čokoládový dortík, malinová omáčka

Tento dortík představuje naprosto vše, co od čokoládového dezertu očekáváte. Nejdřív vás pošimrá v nose jeho neodolatelná vůně, pak vám vaše hlava i tělo zavelí chopit se lžičky, zabořit ji přímo doprostřed, vložit si do úst pořádné sousto a nechat si ho rozplývat na jazyku. Jako by v tu chvíli neexistovalo nic jiného než vy a čokoládový dortík, který vás natolik okouzlí, že možná přehlédnete mističku se svěží malinovou omáčkou.

Počet porcí: 5 porce, doba přípravy: 45 minut, náročnost: *

Ingredience:

250 g hořké čokolády

150 g hnědého cukru

100 g másla

30 g hladké mouky

4 vejce

Na omáčku:

300 g mražených malin

50 g hnědého cukru

20 g vanilkového cukru

jemný bramborový škrob

Postup:

1. Máslo s čokoládou rozpustíme ve vodní lázni, dobře promícháme a necháme částečně zchladnout.

2. V misce vyšleháme do pěny cukr s vajíčky a potom pozvolna přidáváme rozpuštěnou čokoládu. Ke konci vmícháme prosátou mouku.

3. Směs nalijeme do vymazaných formiček a pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 8–10 minut. Čokoládové dortíky po upečení necháme 2 minuty odstát a vyndáme je z formičky. Můžeme si pomoci příborovým nožem.

4. Z cukru uděláme karamel, který zalijeme 100 ml vody a provaříme, poté přidáme maliny a rozvaříme. Omáčku můžeme zahustit škrobem rozmíchaným ve studené vodě. A můžeme ji propasírovat přes síto a zbavit tak semínek z malin.

Tip: Mouky je v receptu sice jen maličko, ale klidně si pohrajte a experimentujte s typem, který zvolíte, což se samozřejmě projeví i na chuti dortíku. Na výběr máte kromě klasické pšeničné třeba ovesnou, mandlovou, pohankovou, kukuřičnou apod.

Zdroj: Akademie kvality