Podzimní procházku můžete prožít na vinohradech, v muzejní expozici, s vínem v ruce. Podzim si tak můžete zpestřit příjemnými výlety. Nemusíte na Moravu, kouzelná jsou i středočeská vinařství v čele s Kutnou Horou a Mělníkem. Nabízejí letitou i novodobou historii výroby lahodného nápoje, jemuž se skvěle daří právě také ve středních Čechách. Navíc se můžete inspirovat tipy na akce s vinařskou tématikou, které v daných lokalitách proběhnou.

Podzimní procházky mají rozhodně své kouzlo. Pokud si je užijete na vinicích nebo v nádherných městech, z nichž kromě vinné révy dýchá také historie – v Kutné Hoře a Mělníku – budete na ně vzpomínat ještě hodně dlouho.

Kutná Hora

Toto historické město zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je proslavené nejen těžbou stříbra, ale také krajinou s malebnými vinohrady. Město si můžete prohlédnout na vlastní pěst a průběžně si procházku zpříjemňovat návštěvou místních vinařství, jako jsou např. Vinařství Kocián, Vinařství Hanuš, Vinné sklepy Kutná Hora či Vinařství Žáček.

Vinné sklepy Kutná Hora

Nebo můžete využít služby průvodce (rezervace zde) a projít si např. šestikilometrový nenáročný okruh (možné i s kočárkem), během něhož navštívíte třeba chrám sv. Barbory, prohlídku umění v jezuitské koleji, expozici ve Vlašském domě či v Dačického domě nebo České muzeum stříbra. Součástí exkurze je také prohlídka vinic Vinné sklepy Kutná Hora, které sídlí v úchvatných prostorech Kláštera svaté Voršily.

Podzimní vinařské akce v Kutné Hoře:

14. října (od 18:00) – Říjnová degustace vín ročníku 2022 – Vinařství Kocián

Majitelé rodinného vinařství srdečně zvou na vinnou degustaci za doprovodu živé hudby. Součástí je i bohaté občerstvení zaměřené na snoubení s jejich víny. V ceně je dále sommelierská přednáška vinaře (Jiří Kocián) a práce kuchaře (Ondřej Kocián). Vstupné je 550 Kč, nutná je rezervace (zde).

14. října (9:00-12:00) – Podzimní preparátový den – Vinné sklepy Kutná Hora

Toužíte nahlédnout pod pokličku biodynamického způsobu hospodaření ve vinařství? Vydejte se tuto sobotu do Kutné Hory. Akce se koná na statku APAK, Prachňanská 325. Více zde.

Další vinařství uvádějí své akce průběžně na svém webu nebo facebookovém profilu. Aktuální degustace můžete sledovat u Vinařství Žáček nebo u Vinařství Hanuš, jehož návštěvu můžete spojit s procházkou na kopci vrhu Kaňk se stejnojmennou rozhlednou a restaurací Havířská bouda, odkud je jedinečný výhled na celé Krkonoše. Individuální degustace s jednotlivými vinařstvími si můžete domluvit po emailu či telefonu.

Foto: Vinařství Hanuš

Tip: Zkuste si sbírat hrozny ve vinicích! Kdy? Každou říjnovou sobotu

Zhruba 40 km od Kutné Hory směrem k Praze, kousek od Českého Brodu, se nachází rodinné Vinařství Klučov. Kromě krásného sklepa nedávno otevřeli vinotéku v Kolíně – (ne)Vinný bar Kolín. A během října mají připraveno několik akcí – každou sobotu si můžete prožít vinobraní, kdy si zkusíte sbírat hrozny přímo z vinice (se zapůjčenými nůžkami). Po sběru, cca ve 14:00, se budete moci občerstvit svačinou, vodou i vínem. Více zde. Dalšími jejich akcemi jsou degustace – 12. října od 18:00 ve vinotéce v Kolíně, či 10. a 17. listopadu přímo v Klučově, více zde.

Mělník

Úchvatná historie i podmínky pro pěstování vína, to je Mělník. Jeho širší centrum včetně možnosti procházet se podél řeky vás snad nikdy neomrzí. Dokonalý zážitek vám připraví pohled na nádhernou Vinici Ludmilu linoucí se nad soutokem Vltavy a Labe. Jak se můžete dozvědět více o kořenech tamního vinařství? Třeba návštěvou Regionálního muzea Mělník, který se pyšní stálou Vinařskou expozicí. Dokumentuje vinařství v Čechách a zaměřuje se především na Mělnickou vinařskou podoblast, protože zde má víno více než tisíciletou tradici. Muzeum je otevřené po celý rok od úterý do neděle (9:00-12:00 a 12:30-17:00).

Foto: Vinné sklepy Jiřího Lobkowitze na zámku Mělník

Místní vinařství určitě nemůžete minout, v Mělníku jich je jako hub po dešti, protože místní terroir poskytuje vinní révě výborné podmínky. V současné chvíli se vinaři věnují především sběru hroznů a přípravě vín letošního ročníku, ale jestli máte zájem o degustaci, můžete je kontaktovat individuálně. Jmenujme např. Vinařství Kraus, Vinařství Bettina Lobkowitz (možnost neřízené i řízené degustace – až pro 50 osob, vedena certifikovaným someliérem), Vinařství Chorouš, Zámek Mělník a vinné sklepy Jiřího Lobkowitze či Vinařství Vondrák. Vinařství Válkovi sice právě prochází rekonstrukcí, ale jejich vína jsou stále k mání.

Vinařská akce v Mělníku – 2. prosince:

U příležitosti začátku adventu a rozsvěcení vánočního stromu v Mělníku se na náměstí Míru koná přehlídka nových vín mělnických vinařů ročníku 2023.

Vinařský Karlštejn i Slaný

Pokud jste se ocitli poblíž středočeského Slaného nebo Karlštejnu, nemohli jste si nevšimnout kouzelných vinohradů. Okolí obou lokalit nabízí řadu procházek po blízkém okolí či cyklostezky.

Karlštejn není třeba moc představovat. Návštěva hradu a historického podhradí vám může zabrat i celý den. Nicméně naprosto kouzelné je i jeho širší okolí. Můžete si zvolit jednoduchý terén podél Berounky a dojít např. do Srbska, ale pokud si chcete dát více do těla, proč nezajít do sv. Jana pod Skalou? Až dojdete zpátky, odměníte se vínem z lokálních vinic.

Podzimní akce na Karlštejně:

11. listopadu (od 11:11) – Slavnost Svatomartinských vín v Karlštejně

Svatomartinskou husičku i další dobroty můžete ochutnat na této speciální akci. V hlavní roli bude samozřejmě Svatomartinské víno. Atmosféru dotvoří krásné zvuky cimbálu. K poslechu a tanci bude hrát cimbálová muzika Žandár. První láhev se otvírá v 11.11 hod. Navštivte sál restaurace U Janů.

Slaný bylo královským městem, proto z jeho centra čiší historie. Vaší pozornosti jistě neunikne několik zajímavých gastropodniků. Preferujete-li ovšem přírodu, můžete „zdolat“ (330 m n. m.) třeba Slánskou horu, kde začíná České Středohoří. Do místního Vinařství Kvíc je to pak zhruba 4 km. V současné době si tam můžete pochutnat na burčáku z odrůdy Dornfelder. Vinařství se rozkládá přímo u cyklostezek, nabízí se udělat si také projížďku na kole. A pokud rádi chodíte, můžete se projít i po vinici třeba s vaším čtyřnohým kamarádem.

Podzimní akce ve Slaném:

2. prosince (10:00-18:00) – Ochutnávka lahvových vín – Vinařství Kvíc u Slaného

První prosincovou sobotu můžete prožít ve vinařství. Jestliže se pro výlet rozhodnete na poslední chvíli, je to v pořádku. Degustace lahvových vín Vinařství Kvíc totiž není řízená, proto není třeba dělat si rezervaci. Za vzorky se bude platit formou žetonů.