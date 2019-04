Svátky jsou na hradech a zámcích tak nějak magičtější. Připravili jsme pro vás přehled, kde se konají velikonoční akce.

Již o tomto víkendu (13. 4. 2019–14. 4. 2019) se na Sychrově koná akce spojená s ukázkami řemesel a prodejem tradičního zboží. V bohatém programu pro děti i dospělé se představí kapela Péro za kloboukem, divadlo Vojty Vrtka a Divadlo Pruhované panenky. Za nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje právo na změnu otevírací doby a programu. Zákaz vstupu se psy. https://www.zamek-sychrov.cz/cs

Od 13. do 28. dubna se můžete vydat na velikonočně vyzdobený zámek Benešov nad Ploučnicí. Pro děti je přichystána soutěž pod názvem „Malujeme velikonoční vajíčko“. Velikonoční výzdobu zajišťují děti z mateřské a základní školy Benešov nad Ploučnicí. Prohlídky se konají vždy o víkendu a ve svátek vždy v 11.00 a v 13.30 hodin. https://www.zamek-benesov.cz/cs

Hrad a zámek Jindřichův Hradec. Foto: Styl života





Hrad a zámek v Jindřichově Hradci otevírá brány v pátek 19. dubna a zároveň začne oblíbená velikonoční výstava „Splašená vejce”. Zhruba 1000 pštrosích, husích, kachních, slepičích i křepelčích vajíček ve zlaté, černé, modré a červené barvě visí z lustrů, objevují se v postelích, kutálejí se stolech a kobercích a jsou ozdobou zámeckých interiérů na nejrůznějších více či méně neobvyklých místech v rámci prohlídkové trasy A až do 22. dubna. Otevírací doba o Velikonocích je od 10 do 12 a od 13 do 15:15 hod. Mimořádné individuální prohlídky nabízí hrad a zámek od Velkého pátku 19. dubna do Velikonočního pondělí 22. dubna. Každý návštěvník si bude moci procházet interiéry tak dlouho a v takovém sledu, jaký si sám zvolí. https://www.zamek-jindrichuvhradec.cz/cs

19. 4. 2019–21. 4. 2019 se ve státním zámku Libochovice budou konat speciální prohlídky zámeckých interiérů, kdy se návštěvníci dozvědí něco nového o dnech Pašijového týdne, Velikonocích, jejich zvycích a tradicích. Po celou dobu prohlídky je bude doprovázet skutečný králíček Péťa. Doprovodný program ve výstavní síni v podobě tvořivých dílniček v ceně vstupenky. A budou i živá kuřátka – symbol jara. https://www.zamek-libochovice.cz/cs

20. 4. 2019–21. 4. 2019 se na zámku Duchcov uskuteční speciální prohlídky svátečně vyzdobených interiérů uspořádané při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel (18. 4.) a velikonočních svátků. Součástí prohlídek bude také soutěž v hledání velikonočních vajíček po areálu zámku. Odměnou budou drobné ceny. Ceny budou rozdávány do vyčerpání zásob. Akce proběhne vždy od 10 do 16 hodin (v 16:00 odchází poslední prohlídka). Při zakoupení vstupenky obdržíte drobnou pozornost v podobě tištěné publikace o duchcovském zámku. https://www.zamek-duchcov.cz/cs

19. 4. 2019–22. 4. 2019 nabídne zámek Stekník prohlídku terasovitých zahrad s programem pro naše nejmenší návštěvníky, stezku s názvem Hledání velikonočního zajíčka v zámeckých zahradách. Děti hledají pomocí barevných fáborků malovaná vajíčka, na kterých jsou ukrytá slova z tajenky, na konci stezky pak naleznou ukrytého zajíčka a vyzvednou si drobnou sladkou odměnu v pokladně zámku. Kartičky s předtištěnou tajenkou k vyzvednutí v pokladně. Otevřen bude i hlavní prohlídkový okruh s výstavou hraček a historických kočárků z konce 19. století a začátku 20. století. https://www.zamek-steknik.cz/cs

19. duben 2019 – 21. duben 2019 proběhnou Knížecí Velikonoce na Křivoklátě s pestrým programem. Ať už je to velikonoční jarmark, ochutnávka dobrot a celodenní program na I. nádvoří. O hudební a taneční prvek se postarají folklórní soubory a kapela Klamovka. Děti zabaví divadlo eMILLIon či písničky Gábiny a Katky. Nebude chybět kejklíř Vojta Vrtek nebo Křivoklátský flašinetář. V sobotu 20. 4. a v neděli 21. 4. 2019 ve 13 hodin přijede na hrad kníže Fürstenberg s chotí a dětmi (v podání zaměstnanců správy hradu). Máte také jedinečnou možnost přijet na hrad parním vlakem! V pondělí 22. 4. 2019 proběhnou dozvuky velikonočního jarmarku a prohlídky hradu https://www.hrad-krivoklat.cz/cs

Od masopustu do Velikonoc Hrad Nové Hrady 19. duben 2019 10:00 – 22. duben 2019. Během netradiční prohlídky se dozvíte něco o velikonočních zvycích a tradicích na hradě, v zámku i v chalupě a to vše v krásném prostředí naší druhé prohlídkové trasy. Prohlídky v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. https://www.hrad-novehrady.cz/cs

Hrad Švihov. Foto: Styl života

20. dubna proběhnou na hradě Švihov Velikonoce s Popelkou – otevření výstavy Za tajemstvím Popelčina střevíčku. Na programu je nejen sraz princů a princezen, hry a plnění úkolů na nádvoří, ale i dětský velikonoční ples. Pro princezny a prince v kostýmu vstup na výstavu zdarma! https://www.hradsvihov.cz/cs

Připomínka velikonočních tradic v historickém zámeckém prostředí zámku Hrádek u Nechanic. Ve velikonočně vyzdobeném zámku jsou návštěvníci seznámeni s historií Velikonoc, s jejich zvyky a tradicemi. Dále se dozvíte, jak se vypočítá datum jejich slavení, techniku zdobení vajíček, význam dnů svatého týdne a další zajímavosti týkající se těchto nejstarších křesťanských svátků. Během této akce je otevřena zámecká kuchyň, kde se dá zakoupit drobné občerstvení, včetně originálního zámeckého bílého punče. 18.–22. dubna: otevřeno od 9 do 16 hodin. https://www.zamek-hradekunechanic.cz/cs

19. 4. 2019–22. 4. 2019 Hrad Bouzov Prohlídky velikonočně vyzdobeným hradem. Čekají na Vás velikonoční dekorace a květinové vazby na prohlídkových trasách. Na I. nádvoří pro bude připravena výtvarná dílna (od 10.00 do 16.00 hodin). https://www.hrad-bouzov.cz/cs

O víkendu od 20. do 21. dubna 2019 přivítají Zahrady pod Pražským hradem návštěvníky v otevírací době od 10.00 do 18.00 hodin při příležitosti konání akce „Velikonoce pod Pražským hradem“. První z mimořádných akcí tohoto roku. Zpřístupněny budou Velká Pálffy zahrada a Malá Frustenberská zahrada. Cena vstupného bude běžná, bez navýšení. V ceně budou zahrnuty i odborné komentované prohlídky, konané v neděli 21.4.2019. Zahájení komentované prohlídky bude ve 14:00 a 16:00 hod. https://www.palacove-zahrady.cz/cs

Velké Losiny 19. 4. 2019–22. 4. 2019 Na velikonoční svátky bude losinský zámek vyzdoben jarní květinovou výzdobou s velikonoční tematikou. https://www.zamek-velkelosiny.cz/cs

Lemberk 19. 4. 2019–22. 4. 2019 Speciální prohlídky velikonočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple s průvodcem v 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 a 14.30 hodin. Ukázka velikonočního slavení a zvyků šlechty zaměřená na 20. – 30. léta 20. století. https://www.zamek-lemberk.cz/cs

19. 4. 2019–22. 4. 2019 proběhnou Velikonoce na zámku Valtice, včetně bohatého programu. Každý den včetně pondělí budou v areálu zámku vystaveny obří kraslice z dílny žáků valtické základní školy. Každý den včetně Velikonočního pondělí bude otevřen Hlavní prohlídkový okruh, prohlídky zámeckého divadla, ale také prodejní velikonoční výstava Střední vinařské školy Valtice nalevo v přízemí zámeckého paláce, v Bílém sále. Cimbálová muzika a degustace vína na vnitřním nádvoří. V zámecké kapli budou v sobotu v časech 11:00 a 13:00 koncerty sboru Virtuosi di Mikulov. Třicetiminutový pěvecký koncert doprovodí hra na historické varhany a součástí bude také krátký výklad k barokní kapli. Vstupné je dobrovolné. https://www.zamek-valtice.cz/cs

O velikonočním víkendu od 20. do 21. dubna budou prohlídky paláce na hradě Bítov spojené s ochutnávkou specialit staročeské kuchyně. Návštěvníci si budou moci prohlédnout velikonočně vyzdobené interiéry I. patra hradu s prohlídkou ukončenou v hradní kuchyni, kde v sobotu a neděli 20. a 21. 4. bude předvedena příprava pokrmů staročeské kuchyně. Návštěvníci uvidí, jak se zde vařilo na starém kachlovém sporáku a na otevřeném ohni v krbu. Některé pokrmy bude možné ochutnat. Po oba dny (sobota a neděle) bude při příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel (připadající na 18. 4.) zdarma otevřena parkánová zahrada se vstupem přes padací most. V tyto dny bude také zdarma otevřen okruh č. II. „Vstup do hradu“ – prohlídka nádvoří, velké hradní zahrady, kaple, první část hradního pivovaru (bez průvodce). https://www.hrad-bitov.cz/cs

20. dubna si návštěvníci zámku Dačice mohou prohlédnout velikonočně vyzdobené interiéry zámku doplněné o výklad kombinující „klasické zámecké informace” (architektura, vybavení, majitelé) a informace o tom, jak se dříve slavily Velikonoce. Víte například, že se peklo více druhů mazanců? Nebo kde se vzala tradice pečeného beránka? Pročpak jsou v zámku zlatě barvená vajíčka a jak stará je tradice malovaných kraslic? Prohlídky vyrážejí každou celou hodinu od 10:00 do 16:00. https://www.zamek-dacice.cz/cs

Jaroměřice nad Rokytnou 19. 4. 2019–22. 4. 2019 Velikonoce jsou sice největším křesťanským svátkem, ale Slovanům a Germánům splynul tento svátek s původním pohanským svátkem oslav jara. Proto jsou s tímto obdobím spojené mnohé lidové zvyky s pohanským základem. Sváteční dobu během prohlídky zámeckých interiérů připomene slavnostní výzdoba oslavující jaro a procitnutí přírody z dlouhého zimního spánku. Slavnostní atmosféru těchto dnů podpoří speciální velikonoční výzdoba prohlídkové trasy zámku. https://www.zamek-jaromerice.cz/cs

Zdroj: NPÚ