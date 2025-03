Popeleční středou začalo 40denní odpočítávání do Velikonoc. Tato doba je postní, takže bychom si po náročném masopustním čase měli dopřát trochu střídmosti. Co potřebujete vědět o tomto období do svátků jara?

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a období před nimi, známé jako postní doba, je časem duchovní přípravy. Půst trvá 40 dní a začíná Popeleční středou. V roce 2025 připadá Popeleční středa na 5. března a Velikonoční neděle na 20. dubna. Celková délka je 46 dní, ale protože neděle nejsou postními dny, počítá se jen 40 dní.

Postní doba tedy zahrnuje šest postních týdnů a končí Velikonočním triduuem (Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota), které přechází do oslav zmrtvýchvstání Ježíše Krista na Velikonoční neděli.

Popeleční středa se počítá od Velikonoc zpětně. Konkrétně se stanovuje takto:

Nejprve se určí datum Velikonoční neděle – ta připadá na první neděli po prvním jarním úplňku (tedy po 21. březnu). Od Velikonoční neděle se odečte 46 dní (40 dní půstu + 6 nedělí, které se do půstu nepočítají). Výsledkem je Popeleční středa, která tedy vždy připadá na středu a je začátkem postní doby.

V roce 2025 vychází Velikonoční neděle na 20. dubna, a když od ní odečteme 46 dní, dostaneme Popeleční středu 5. března 2025.

Co znamená 40denní půst?

Postní doba připomíná Ježíšových 40 dní na poušti, kdy se postil a modlil. Je to období ztišení, pokání a dobrovolného odříkání. Věřící se často vzdávají určitých jídel (např. masa), sladkostí nebo jiných požitků a zaměřují se na modlitbu a charitu.

Hlavní dny postní dny

Popeleční středa (5. března 2025)

Tento den zahajuje postní období. V kostelech se při bohoslužbě uděluje znamení kříže popelem na čelo jako připomínka pomíjivosti života („Prach jsi a v prach se obrátíš“).

Květná neděle (13. dubna 2025)

Připomíná Ježíšův slavnostní vjezd do Jeruzaléma, kdy byl vítán palmovými ratolestmi. V kostelích se světí kočičky či palmové větve.

Zelený čtvrtek (17. dubna 2025)

Den Poslední večeře Páně. Připomíná ustanovení eucharistie a kněžství. V kostelech probíhá obřad mytí nohou. Podle tradice se jí pokrmy zelené barvy, například špenát nebo bylinky.

Velký pátek (18. dubna 2025)

Den ukřižování Ježíše Krista. Je to den přísného postu a rozjímání. V kostelech probíhá křížová cesta a obřady, při nichž se uctívá kříž.

Bílá sobota (19. dubna 2025)

Den ticha a očekávání. Večer probíhá Velikonoční vigilie, kdy se světí paškál (velikonoční svíce) a slaví se zmrtvýchvstání Krista.

Velikonoční neděle (20. dubna 2025)

Den oslav Kristova vzkříšení. Je to nejvýznamnější křesťanský svátek, spojený s radostí, slavnostními bohoslužbami a tradičními pokrmy jako mazanec či beránek.

Jak prožít postní dobu?

Půst není jen o jídle, ale o celkovém vnitřním ztišení. Lidé se mohou více věnovat modlitbě, nevěřící mohou vyzkoušet meditace, mindfulness, pomoci druhým (z blízkých, ale i neznámým lidem) nebo omezit rozptylující vlivy jako televizi a sociální sítě. Každý může najít svou vlastní cestu, jak se na Velikonoce připravit.

V dnešní době by mělo toto období být i pro nevěřící výzvou ke zpomalení a zamyšlení nad tím, co je v životě skutečně důležité.