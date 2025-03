V zábavním centru Máj nedávno odstartoval provoz unikátního zážitkového muzea Back in Time (zpátky v čase). Byly jsme tam a máme doporučení, kdo by si výstavu neměl nechat ujít. Jaké jsou dojmy usedlejší milovnice historie středního věku a 17leté teenagerky?

foto: archiv Stylu života

Co vás čeká?

Na 1000 m2 , v 8 tematických sálech 6. patra Máje najdete expozici 1 200leté historie Prahy, seznámíte se s řadou historických a legendárních postav (Libuše, Přemysl, Horymír, Karel IV., Jan Očko z Vlašimi, Petr Parléř, Mistr Hanuš, Mikuláš z Kadaně, Rabi Löw, Rudolf II., T. G. M., Václav Havel, Antonín Dvořák, Emil Zátopek, Karel Gott…). Skutečně významné osobnosti Prahy a naší země si vybrali tvůrci projektu Back in Time tak, aby představili některé hlavní okamžiky, legendy a postavy. Ty byly důležité nejen pro Prahu, ale i pro dějiny celého Česka.

Tvůrci vás v tom nenechávají samotné. Už po vstupu do chodby, která otevírá cestu do dějin vás čekají virtuálními průvodci v podobě sourozenců: chlapce B (foneticky „Bý“/Back, herec Jakub Jenčík, mj. hrál ve filmu Vyšehrad) a jeho starší sestry T („Tý“/Time, herečka Činoherního klubu v Ústí nad Labem Barbora Váchová). Jsou to děti profesora, který vynalezl stroj času. Když B a T ale nešikovně zacházejí se strojem, a tak nechtěně spustí celou výpravu do minulosti. Vše se „zatřese“ a je okolo toho spousta světelných a vizuálních efektů. Toto je čas, který pro citlivější jedince nemusí být úplně příjemný. Tento moment si nejspíš budou užívat návštěvníci mladší generace, ale je třeba připomenout, že zážitkové muzeum Back in Time je vhodný navštívit alespoň se 6letými dětmi. Následující sály, A co když se bojíte, že to nezvládnete a budete potřebovat hned pryč? U každých dveří je SOS tlačítko, po jehož stisknutí vás pracovníci muzea vyzvednou a odvedou. Ale vyplatí se znejišťující moment zvládnout. Pak vás totiž čeká mnohem klidnější cesta minulostí.

Časostroj se zastaví v 9. století a otevřou se dveře, kde se stanete spolu s průvodci B a T svědky legendy o Libuši a založení Prahy. Následuje návštěva dvora Karla IV., ve které se octneme spolu s herci Dominikem Telekim (jako Karel IV.), Ivanem Pavlem Kozákem (Jan Očko z Vlašimi) nebo Mikulášem Černým (Petr Parléř). Ke spolupráci vás tvůrci vyzvou v místnosti, která odhaluje tajemství vzniku Staroměstského orloje, potkáte Golema, a díky 5D kinu doslova proletíte několik století. Stanete se svědky bojů o budovu Českého rozhlasu v letech 1945 a 1968. V závěrečné místnosti zvané „síň slávy“, se seznámíte prostřednictvím animací a speciálních zrcadlových efektů s několika významnými osobností české politiky, kultury či sportu, mj. T. G. Masaryka, V. Havla, A. Dvořáka, E. Zátopka či K. Gotta. Stojí také za zmínku, že tvůrci konzultovali reálie s odborníky na konkrétní období českých dějin a mají pokryta veškerá autorská práva.

„Back in Time je ideálním výchozím místem pro skutečnou prohlídku Prahy nebo pochopení významné části české historie,“ uvádí Václav Klán mladší, člen správní rady Infinite X Prague.

Kdo si Back in Time nejvíce užije?

Svým konceptem je Back in Time určen nejen návštěvníkům Prahy, ale i místním (doporučená je spodní hranice 6 let, případně minimální výška 110 cm). Pro turisty může být zdrojem rychlého pochopení historie města, pro rodiny zážitkem spojujícím zábavu a vzdělávání, pro školy pak poutavou a efektivní formou výuky dějepisu. A co my na to?

foto: archiv Stylu života

Výstava je vhodná hlavně pro návštěvníky, kteří mají rádi akci – ne fyzickou, ale s ohledem na to, co se děje okolo. A navíc, celý projekt probíhá v poměrně svižném tempu. Neprocházíte si jednotlivé místnosti tak, jak byste chtěli, ale v určitý moment se vždy otevřou a zavřou dveře. Čeká vás spousta světelných a zvukových efektů, animace, a dalších technologických pomocníků. Výstava láká na historii, ale je třeba říct, že se jedná hlavně o zážitkovou akci. Ti, kdo se v historii alespoň trochu orientují, se nové informace víceméně nedozví.

Výstava je technicky velmi zdařilá a když se na ni vydáte s milovníky technologií a efektů, budou nadšeni. Teenageři si nejspíš užijí 5D kino s jeho širokým plátnem, hýbajícími se sedadly, ale i čichovými a dalšími efekty. Budete mít pocit, že jste na koni, pod vodou a… ale ne, všechno se prozrazovat nesluší. U mladší generace může děj navodit pocit, že ho mohou chvílemi ovládat a pomoci tak průvodcům B a T. Jako odměna pak pro ty starší budou rozzářené oči a nadšení dětí.

Co se hodí vědět?

Zajímavá čísla

4,3 metry je výška Golema

12 metrů široké je plátno v 5D kině

12 hodin denně otevřeno

50 minut je doba trvání prohlídky a ujdete při ní cca 250 kroků

doporučuje se přijít 15 minut před vstupem do expozice (čeká vás předem instruktáž), celkem je vhodné si na Back in Time vyhradit asi 1,5 hodiny času

expozice se stavěla 9 měsíců

Co vytváří celý jedinečný dojem?

laserová projekce

holografická projekce

speciální efekty (vítr, vůně, mlha, vibrace)

128 reproduktorů

280 světel

více než 200 m² video plochy: 12 laserových projektorů 18 x OLED/LCD displej 72 m² modulární LED 25 m 2 holografické 4K projekční plátno



5D kino, foto: Back in Time

Prohlídka Back in Time trvá 50 minut a v jednom turnusu ji může absolvovat 28 lidí. Denní kapacita je více než 1200 návštěvníků. Najednou přitom expozice v 6. patře Máj – House of Fun pojme až 4 skupiny a je bez bariér, takže si zážitek mohou vychutnat i vozíčkáři nebo osoby se sníženou pohyblivostí. O plynulý chod zážitku a bezpečnost návštěvníků se stará team operátorů a obsluhy.

A jaké jsou ceny online vstupenek?

Základní vstupné pro dospělého 420 Kč, zvýhodněné (mládež 12-18 let, studenti SŠ a VŠ, senioři) 320 Kč. Děti 6-12 let mají vstup za 220 Kč a zvýhodněné rodinné vstupné stojí 870 Kč (2+1) a 1040 Kč (2+2).