Will je obyčejný chlápek, basák v kapele, který je zničehonic nadán vidět do budoucnosti. Když nevěděl, co s tím, začal své vize publikovat na internetu, a brzy se Stránka stala celosvětovým fenoménem, zvlášť když se předpovědi začaly naplňovat.

Totožnost tajemného Věštce je anonymní a vzbuzuje v lidech různé emoce – věřící se bojí, že se chce stát falešným prorokem, že deklasuje Boha. Firmy chtějí koupit předpověď, na které by vydělaly. Prezident chce vyhrát druhé volební období, ale soupeř ho dotahuje – mít v rukávu jméno Věštce by znamenalo body navíc. Najednou je o basáka Willa velká sháňka, a tak musí jen se svým kámošem z investiční banky a jeho ženou nejen najít v tom všem smysl, ale i zachránit si svůj vlastní zadek…

Román mi v lecčems připomněl knihu Trojice, kde v sérii leteckých neštěstí přežijí tři malé děti. I tam se hodně řeší vliv mediálního šílenství, náboženského fanatismu, i tam je výchozí situace mystická až paranormální. Autor Věštcova roku Charles Soule píše především superhrdinské komiksy, a jejich vliv je tu znát – Will Dandy, stejně jako třeba Peter Parker, řeší míru zodpovědnosti, trápí ho otázka, proč právě on dostal takový dar a jak ho má využít. A hodně ho trápí důsledky jeho zveřejněných předpovědí, které na sebe nabalují řetězové reakce.

Tenhle příběh je hodně zvláštní a moc nevíte, co od něj máte čekat. To je taky jeho velká výhoda – nepředvídatelnost. Divila jsem se, proč se na obálce píše, že je tenhle thriller apokalyptický, ale v druhé polovině už se nedivíte ničemu, jen si užíváte divokou jízdu a snažíte se uhodnout další krok. Což je v podstatě nemožné. Stejně jako se zdálo nesmyslné propojit komiksové X-meny s politickým thrillerem ve stylu Toma Clancyho, ale Charlesi Souleovi se to přesto povedlo…

Originál: The Oracle Year, 2018, překlad: Milan Lžička, vydal: Laser, 2018, 366 stran