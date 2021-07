Pětice sedmdesátnic z Exeteru se seznámila na aqua aerobiku a staly se z nich kamarádky, i když jsou možná každá jinačí. A když se jedna z nich chystá znovu vdát, rozhodnou se uspořádat rozlučku se svobodou přímo ve městě lásky – v Paříži…

I když je hrdinek hned pět, za chvíli je rozeznáte – plachá Jenny, která dostala nabídku k sňatku od muže, se kterým se sotva zná. Ale nechce žít sama. Rázná Della, šťastně vdaná a neměnila by. Rose je učitelka na klavír a usychající vdova. Pam žije jen se svým kokršpanělem a je tak spokojená. Zato Tess v manželství spokojená není, po padesáti letech jejího muže zajímá už jen golf. Spolu se vydávají do životem kypící Paříže, aby si vychutnali vše, co město nabízí, a možná i víc…

Autorka zastihla „babičky“ v dost zvláštní životní etapě. Všechny mají pocit, že je v životě už nic nečeká. Manželé (většinou) umřeli, děti odrostly a vylétly z hnízda. Navzdory tomu jsem měla problém představit si je jako sedmdesátileté bábinky – protože žily a jednaly, jako by jim bylo minimálně o dvacet míň. A v Paříži obzvlášť – tam to dámy dokáží pořádně rozjet: večeře v jazzovém klubu, návštěva kasina… Každý turista, co kdy navštívil Paříž, může zavzpomínat na vlastní dojmy z Eiffelky, Vítězného oblouku nebo Louvru. Ale tak svobodně a bujaře jako tyhle dámy, tak si Město světel rozhodně neužíval…

Brzy pětice kamarádek pozná na vlastní kůži, že Paříž disponuje i jinými kouzly než těmi turistickými. Neznámá věštkyně jim nadělí rady a varování, která jako by patřila té druhé – žádné z proroctví na první pohled nesedí. Ale Město lásky má v rukávu nejedno překvapení a postupně ta prorocká slova začnou dávat smysl…

Kdo někdy byl v Paříži, ten si díky tomuhle románu osvěží vzpomínky a vytáhne staré fotky. A díky dámám v tom správném věku si připomene klasické moudro: že věk je jen číslo. Záleží na tom, na kolik se doopravdy cítíme. A když navíc z nás mimořádné prostředí dokáže vytáhnout skryté vlohy i sny, tak jako u Rose, Tess, Jenny… Tak je jedno, jaký je kdo ročník, hlavně že žije naplno.

Úsměvný a vřelý příběh o partě dam, mladých duchem, vás zahřeje na srdci.

Originál: Five French hens, 2019, překlad: Bohumila Kučerová, vydala: Metafora, 2021, 296 stran