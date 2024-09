Hra o bývalé dětské hvězdě Spojených Států, která se s všelijakými úspěchy pokoušela prosadit i v dospělosti, stojí a padá na Monice Absolonové. Nebylo pochyb, že zpěvačka pěvecký part zvládne levou zadní, ale co ten herecký? Hra totiž není snadná, jak už tragikomedie bývají, a zvláště o tak rozporuplné postavě…

Monika Absolonová, Jan Nedbal. Foto: Jerry Háša

Na první dojem je Judy Garlandová pěkná mrcha, hysterka a bestie. Její nový snoubenec (kolikátý už? Čtvrtý?) Mickey musí být světec, když to s ní zvládá a nezabije ji. A co teprve když nám dojde, že se chová zle proto, že je konečně chvíli střízlivá… Ale jak hra pokračuje a Judy odloupává své vrstvy, dochází nám, že bylo předčasné dělat rychlé soudy…

Hra sleduje Judy v závěru její kariéry jazzové zpěvačky, kdy se opětovně pokouší o comeback na londýnském turné. Její přítel Mickey Deans jí dělá manažera a snaží se jí přimět dodržovat nasmlouvané závazky, které slečna Garlandová jako primadona plnit odmítá. Zatímco její dlouholetý přítel a pianista, homosexuál Anthony, chce pro ni jen to nejlepší, i kdyby to znamenalo už nikdy nestát na prknech…

Komorní hra pro tři hlavní postavy a jazzový orchestr uhranula diváky na letní scéně, a bude ohromovat i v té kamenné. Vystačí si totiž s jednou scénou hotelového apartmá s klavírem a divákovou představivostí – se kterou se forbína stává koncertním pódiem nebo rozhlasovým studiem. Jan Nedbal jako koloušek Mickey Deans má zprvu sympatie publika, když trpělivě snáší Judyiny extempore, v druhé půlce však diváci zbystří, jakmile povolí ze svých vlastních zásad „žádné drogy, miláčku“. Milan Němec jako sarkastický, ale věrný Anthony hraje civilně, je tu snad jedinou vyloženě kladnou postavou.

Jedná se o silný příběh, do kterého dala Monika Absolonová všechno, a to diváci oceňují. Prožíváte s ní všechny Judyiny vzlety i pády. Jen pro mne možná dalo víc práce spojit si Absolonovou s tou rolí. Zpěvačka je hodně výrazná a dlouho jsem na pódiu viděla jen ji v paruce, jak je protivná na lidi. Paradoxně jsem možná měla příliš dobrá místa v předních řadách, zdálky třeba divákům splynula s postavou snáz…

Hra britského dramatika Petera Quiltera nabízí rychlý výlet do života americké hvězdy, který vás možná přiměje přečíst si nějakou pořádnou biografii, poslechnout si její písně v originále, poznat Judy líp. I když to s ní nebylo snadné, ten večer za to stál…

Premiéra 14. června 2024, Letní scéna Vyšehrad.

V souladu s uměleckým záměrem se v inscenaci kouří cigarety.

Délka představení: 2 hod. 30 min. včetně přestávky

Autor: Peter Quilter

Režie: Dušan Gazdík

Hrají:

Judy Garland: Monika Absolonová

Mickey Deans: Jan Nedbal

Anthony Chapman: Saša Rašilov / Milan Němec

redaktor, portýr, inspicient: Petr Pěknic / Adam Kraus