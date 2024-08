Polské Svinoústí je krásným dovolenkovým místem. Přesto se odtud můžete chtít vydat na výlet. Krásným a snadným cílem je nedaleké německé letovisko Heringsdorf.

Dlouhé molo, krásná písečná pláž a proutěné koše, to je pobřeží v Heringsdorfu. Foto: Lucie Cermanová

O tom, jak si můžete užívat dny v polském Svinoústí jsme psali před pár dny. Dnes vás vezmeme na půldenní výlet do německého Heringsdorfu. Heringsdorf je jedno město z takzvaných tří císařských lázní. Patří sem ještě Bansin a Ahlbeck. Od Svinoústí je vzdálené zhruba 11 km a dostanete se sem asi za 20 minut. Pokud to vezmete na kole, je cesta poměrně pohodlná a zvládnete ji zhruba za půl hodiny. To, že se jedná o nádherné místo, poznáte už na první pohled. Oproti Svinoústí je Heringsdorf minimálně o výraznou úroveň výše a dokládá to jeho charakter kouzelného luxusnějšího lázeňského města.

Bývalo to místo, kde se scházela smetánka a ze tří zmíněných německých lázní je rozhodně nejvznešenější. Svátky sem jezdili trávit císař Wilhelm I, ale i pruský král Friedrich Wilhelm IV. Propojením Bansin – Heringsdorf – Ahlberg – Svinoústí vznikla nejdelší promenáda v Evropě. Má 12 km. Vrchní lesník von Bülow v roce 1825 v Heringsdorfu postavil první ubytovnu, která se do konce století z bývalé rybářské kolonie proměnila do „Nice of Baltské moře“.

Nejdelší molo v Německu

Podobně jako ve Svinoústí, i v Heringsdorfu se skvěle pohybuje na kole. Co je ale pro toto lázeňské centrum velmi typické jsou jemné písečné pláže, krásné moře a hlavně proslulé molo. Molo z roku 1995 s 508 metry je nejdelším molem v Německu. Původně tu stávalo dřevěné molo z roku 1893, které ale po druhé světové válce zchátralo a v roce 1957 ho zničil požár. Most císaře Viléma sloužil k vystupování z lodí, aniž by bylo třeba využívat čluny.

Stávající molo je posunuté o 50 m a o 50 m delší. Svrchu je nejen kryté, ale také poměrně komerční. Po pár metrech tu totiž najdete zakrytou část mola, která vypadá jako malá dřevostavba na vodě. V ní se ukrývá několik obchodů. Na koci mola je italská restaurace, ale také možnost si nakoupit ryby.

Nejdelší molo v Německu má poměrně hodně komerční charakter. Najdete tu i obchody. Foto: Lucie Cermanová

Luxusní domy

Heringsdorf je plný nádherných a reprezentativních letních sídel, která si nechali postavit bohaté osobnosti. Mířili sem básníci, spisovatelé, skladatelé i hudebníci, ale také šlechta a členové bohaté buržoazie. Z osobností to tu milovali nejen bratři Mannové, Johann Strauss, ale také Lev Tolstoj nebo Theodor Fontane. Z krásných budov lze zmínit vily Irmgard (s památníkem ruského spisovatele Maxima Gorkého), Oechsler, Staudt, Oppenheim, Hintze, Delbrück, Diana, Auguste Viktoria (na počest německé císařovny) i Bleichröder.

Foto: Lucie Cermanová

Rybí hody

Na rozdíl od Svinoústí najdete rybí pochoutky na více místech. Typickou rybou je sleď, která se dá připravit na několik různých způsobů: nakládané, smažené, v rybím sendviči, i uzené. Pokud hledáte kulinární vyžití, budete tu jako v ráji.

Usedom je krásný slunečný ostrov, pokud milujete slunce a chcete do Německa, Usedom je tou pravou lokalitou. A o nádherném Heringsdorfu ani nemluvě.

Romantická cesta na pláž v Heringsdorfu. Foto: Lucie Cermanová

Plážové koše

Plážové koše jsou v Heringsdorfu všudypřítomné. Najdete je na pláži, v centru města, i před restauracemi jako místo k posezení. Kromě toho specialisté na cestovní ruch Meklenburska-Předního Pomořanska přišli s něčím zvláštním a nechali vytvořit největší plážové lehátko na světě. Najdete ho v centru Heringsdorfu. Mohli byste si ho splést s minipódiem, jak jsme se mylně domnívali my. Skvělá příležitost pro další dovolenkové fotografie.

Heringsdorf je místo, kde se často konají nejrůznější akce tak, aby turisté měli o zábavu postaráno. Na stránce https://www.kaiserbaeder-auf-usedom.de/veranstaltungskalender/ se můžete podívat, jaké akce probíhají či budou probíhat. A pokud by vás zajímalo, jaké je aktuálně počasí v Heringsdorfu, můžete se podívat.

Proutěné koše najdete v Heringsdorfu nejen na pláži, ale také v parku jako možnost odpočinku. Foto: Lucie Cermanová

