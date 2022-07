Valtice jsou často považovány za hlavní město vína nejen v regionu, ale v celé České republice. A není to označení nijak přehnané. Ač samy o sobě nejsou příliš velké, koncentrací vinařských turistických cílů a pestrostí nabídky místních vín mnohá větší města převyšují. Navštívit úplně vše je úkol, na který jedna dovolená nebude stačit, a proto jsme vybrali sedm tipů, které by byla škoda ve Valticích vynechat.

Valtice jsou spíše menší vinařské město nedaleko hranic s Rakouskem, v Mikulovské vinařské podoblasti. Jeho velkou výhodou tak je, že je tu vše blízko. Významné jsou nejenom vínem, ale také bohatou a krásnou historií. Pokud s poznáváním krás vinařské jižní Moravy teprve začínáte, tak tady byste klidně mohli začít. A co tedy ve Valticích patří mezi to nejzajímavější?

Salon vín ČR

Salon vín je výkladní skříní moravského a českého vinařství, protože je v něm každý rok uloženo sto aktuálně nejlepších vín vybraných v rámci naší nejvyšší a největší soutěže vín. Degustační expozice těchto vín je umístěna v prostorách zrekonstruovaného podzemí státního zámku a slouží nejen k prohlížení a poučení, ale především k ochutnávání. Degustaci vín si můžete řídit sami, nebo podle výběru a s výkladem profesionálního someliéra. A když vás některá vína okouzlí, můžete si je zde po jednotlivých lahvích také koupit. Součástí Salonu vín je také naučná expozice věnovaná vinařství a prodejna dárkových předmětů, vinařské literatury, degustátorských skleniček a someliérských potřeb.

Naučná vinařská stezka

Začali jsme degustační expozicí, takž nebude od věci vyvětrat se na čerstvém vzduchu. Hned pod valtickým zámkem začíná pět kilometrů dlouhá naučná stezka, která obsahuje šestnáct informačních panelů seznamující poutníky s děním na vinicích během jednotlivých ročních období, s historií tuzemského vinařství a s pěstováním révy vinné v Mikulovské vinařské podoblasti. Stezka končí u Valtického Podzemí, takže zase hurá ke sklenici.

Valtické podzemí

Jde o unikátní labyrint obnovených částí historických vinných sklepů, kde si návštěvníci mohou prohlédnout 13 vzájemně propojených sklepů v celkové délce přes 900 m a k tomu ochutnávat víno a dát si občerstvení. Kromě samotné prohlídky a degustace se zde také pravidelně konají různé akce, např. večery s cimbálovou muzikou a vínem. Pro milovníky vína je to jedinečná příležitost, jak v unikátních prostorech spojit kulturní akci s vínem.

Zámecký a křížový sklep

A komu by bylo vinných sklepů stále ještě málo, má ve Valticích stále co objevovat. Nabídka valtických zajímavostí by tak nebyla úplná, kdyby v ní chyběly ještě další dva slavné sklepy. Kolem roku 1430 byl vybudován Zámecký sklep s nejen na svou dobu omračující kapacitou 600 tisíc litrů vína. Zhruba o 200 let později, v roce 1640 pak 120 metrů dlouhý a 100 metrů široký Křížový sklep s kapacitou přes jeden milion litrů.

Zámecký sklep

Vinařská stodola

Velmi stylovou stavbou, která těží z tradičního pojetí architektury, je vinařská stodola nebo také 100dola patřící k areálu vinařství CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice. Budova vychází ze stylu tradičního selského stavení, ale není určena k ustájení zvířat ani zemědělské techniky. V nadzemních prostorách se nachází vinotéka s expozicí vín a restaurovaným kládovým vinným lisem z roku 1803. Podzemní část stodoly pak tvoří sklepní chrám vína s rotundou, který je propojen s historickým křížovým sklepem, stávající budovou vinařství a novými degustačními prostory vinného sklepa. Součástí stavby jsou také vodní prvky, jakými jsou fontány a jezírka s padající vodou.

Chateau Valtice Vinařská stodola

Expozice historických vinařských lisů

V těsné blízkosti impozantního barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, na hlavním náměstí Valtic, se nachází Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí. Pro milovníky vína je zde určena zejména expozice vinařství, která obsahuje vinařské lisy z 18. a 19. století, vinné sudy s objemy uvedenými v původních mírách a drobné nářadí, používané při vinobraní.

Kolonáda na Rajstně

Poslední tip sice není úplně primárně o víně, ale pokud už si chcete od vína trochu odpočinout, byla by chyba ho vynechat. Kolonáda na Rajstně je monumentální klasicistní stavba nad Valticemi s vyhlídkovou terasou, zdobená postavami z antické mytologie. Cesta k ní vede vinicemi. Ano, ano. Vínu a vinařství se ve Valticích skutečně nedá vyhnout nikde. Dát si trochu místního vína mezi vinicemi a nechat na sebe dýchnout zdejší atmosféru, navíc s krásným výhledem na hlavní město vína v celé své kráse, to určitě stojí za to.

Rajstna Valtice

