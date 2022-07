Britskou antropoložku, bioložku a ekoložku Jane Goodallovou známe jako velkou milovnici a ochránkyni šimpanzů. Od konce května můžete lépe nahlédnout do jejího smýšlení a života prostřednictvím knihy Důvod k naději, kdy vyšla v Nakladatelství KAZDA.

Jane Goodallová (* 1934) se o zvířata zajímala už v dětství. V africkém pralese v Gombe studovala život a chování šimpanzů ve volné přírodě. Jejich výzkumu a ochraně přírody se věnuje celý život a patří mezi největší odborníky na chování primátů. V roce 1977 založila Institut Jane Goodallové (The Jane Goodall Institute), jehož cílem je výzkum, vzdělávání a ochrana divoké přírody. Časopis Time ji zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa.

Je autorkou řady knih a studií, o jejím pozoruhodném životě vznikají filmy i dokumenty, aktuálně třeba: o Jane Goodallová — životní příběh (angl. Jane, USA 2018, 86 min.) o Jane Goodall: The Hope (2020) o Příběhy jedné generace – s papežem Františkem (nově na Netflixu) .

Kniha Jane Goodallové Důvod k naději byla v jedné recenzi nazvána Ódou na radost.

„Když Jane Goodallová popisuje svou vědeckou práci a upřímnou snahu dělat svět lepší, nepřestávám žasnout.” WASHINGTON POST BOOK WORLD

Světově uznávaná bioložka a ochránkyně přírody Jane Goodallová změnila svým výzkumem v šedesátých letech 20. století pohled na chování šimpanzů a významně se zasloužila o jejich ochranu. Zjistila například, že tito primáti používají nástroje, že dokážou projevovat své emoce, ale i to, že se mezi sebou zabíjejí. Šimpanze v africkém Gombe studovala přes 45 let a právě jí vděčíme za mnoho poznatků o nich. Celý svůj život zasvětila přírodě a její ochraně a její působení už dávno přesáhlo oblast vědy. Stala se poslem míru OSN, cestuje po světě se svým projektem pro mladé Roots & Shoots (několikrát navštívila také Českou republiku), přednáší a věnuje se i dalším humanitárním projektům. Za celoživotní přínos v oblasti výzkumu myšlení zvířat a rozvoje lidstva obdržela v roce 2021 prestižní Templetonovu cenu, která se uděluje žijícímu člověku, jenž se zasloužil o přínos na poli „pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních skutečností“.

Jane Goodallová ve své knize odhaluje své rodinné zázemí a nastiňuje své působení v Africe. Předkládá tak inspirativní poselství, stejně hluboké jako poznání, ke kterému došla na své cestě za hledáním naděje nejen uprostřed nedotčené přírody.

„Dojemné… morálně strhující… knížku ocení všichni, jimž není lhostejný osud naší planety a jejích obyvatel… Přesvědčivé a inspirativní.” PUBLISHERS WEEKLY

Přečtěte si ukázku:

„Problém je, že si všichni stěžujeme na slabost svého já. „Jsem sám a jen za sebe. Ať udělám cokoli, nikde se to neprojeví. Tak proč bych se měl snažit?“ Představte si situaci, kdy si stále více lidí na celém světě uvědomí, co je pro životní prostředí a pro společnost dobré a co ne. Brzy to budou miliony a později miliardy lidí, kteří si myslí totéž: „Co já udělám, nemá žádný dopad – jsem sám, jediný.“ Přemýšlejte o tom, co se stane, když takové mínění otočíme. Když si tisíce, miliony a miliardy lidí budou myslet, že to, co udělají, dopad má! Co se stane, když v městské čtvrti – v té, která je tak zaneřáděná – každý člověk sebere na ulici jeden odhozený obal. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby tam nikdo nic nevyhazoval. Pomyslete, kolik by se ušetřilo vody, kdyby každý z nás zavřel kohoutek, když si začne čistit zuby, a kolik by se ušetřilo, kdyby každý z nás zhasl v místnosti, ze které odchází – opravdu v každé takové místnosti. A kdyby každý šel pěšky nebo jel na kole, když je to praktické, či sdílel auto s někým jiným nebo jezdil hromadnou dopravou. Znečištění ovzduší by se dramaticky snížilo. Představte si, že bychom přestali kupovat kosmetické přípravky a čisticí prostředky, jež byly testovány na zvířatech. Přineslo by to změnu daleko rychleji než snahy obránců zvířat přesvědčit vládu, aby přijala nějaká opatření. Jak rychle by se proměnilo drůbežářství, kdyby každý kupoval vejce z chovů, kde se slepice mohou volně pohybovat! Přibývá vegetariánů. Představte si situaci, že bychom všichni přestali jíst maso – byť jen několik dní v týdnu. Kdyby klesla spotřeba masa, bylo by možné chovat zvířata daleko humánnějším způsobem.“ Podívejte se na delší ukázku z knihy.

Autoři: Jane Goodallová, Phillip Berman, překlad: Martin Kupka, 304 str. + 16 stran fotografická příloha, originální název: Reason for Hope: A Spiritual Journey, doporučená cena: 398 Kč, cena v e-shopu nakladatele s 20% slevou: 318 Kč