Útlá knížečka Jeana Merciera Pan farář má krizi je opravdu o tom, co se píše v názvu: o jednom faráři, který už má všeho dost.

Farář Benjamin ze zapadlého koutu Francie klesá pod tíhou problémů, žabomyších válek dam, co se starají o květiny, politických čacher biskupa, nesmyslné administrativy, souboje s dámou, která chce víru nacpat do tříletého plánu. Drtí ho nezájem, sobectví, nespravedlnost. A tak se prostě sbalí a zmizí. Jak si s tím jeho farnost poradí a co z toho vzejde, to už nesluší prozrazovat.

Autor se kněžství věnuje jako novinář a má velmi dobrý přehled, s lehkou ironií a kritikou nám tak předkládá obrázek všedních problémů katolických farářů, o kterých se příliš nemluví. Ale v moderním světě se s nimi asi více či méně potýkají všichni faráři.

Knížečka je sice primárně určená katolíkům, kterým nedělá problém vyznat se ve všech těch kostelních termínech. Ale zároveň se dá říct, že si z ní můžou něco odnést i ti ostatní. Benjaminovým skutkem se totiž protrhne hráz a všechny ty rozhádané postavičky se nad sebou zamyslí. Podívat se pravdě do očí a najít odvahu přiznat si své chyby není snadné pro nikoho, ať už je věřící nebo ne.

Po knížce jsem sáhla ze zvědavosti a pro srovnání s oblíbenou Mitfordskou ságou z Ameriky, kde vše vždycky dobře dopadne. Tady je sice také v závěru pozitivní náboj, ale příběh je víc zakotvený v realitě a konečný osud faráře Benjamina je spíš takový hořkosladký…

Originál: Monsieur le curré fait sa crize, 2015, překlad: Veronika Matiášková, vydalo: Karmelitánské nakladatelství, 2018, 108 stran