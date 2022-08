Po dvou letech koronavirových restrikcí a nucené izolaci je možnost vycestovat snem každého. A také jí každý využívá, proto jsou evropská letiště včetně toho pražského v obležení cestujících, kteří touží po strávení příjemné dovolené, realita ale vypadá bohužel jinak. Fronty, množství cestujících i kufry, chaos, zpoždění nebo zrušené lety. To jsou jen namátkou některé problémy, kterým musí turisté čelit. Jak začít dovolenou bez potíží? Rozhodně vhodně zvoleným parkováním, které se nabízí přímo na letišti Václava Havla v Praze. O jakou možnost se jedná a jaké jsou výhody Smile Parkingu?

Ani minutka zdržení

Přijet na letiště a jít rovnou k odbavení? To jsou nabízené služby společnosti Smile Parking, která nabízí parkování na letišti bez jakéhokoli zdržení. Stačí totiž předat vůz před budovou EUROPORTU, která se nachází přímo mezi terminály 1 a 2 a jít rovnou k odbavení. Opravdu, je to naprosto snadné. Nemusí se hledat vhodné parkovací místo, přejíždět z patra do patra a doufat, že vám neuletí letadlo ani neodřete auto. Důvodů, proč volit takzvaný valet parking je ještě více.

Žádné svozy a parkovací místo na objednávku

Zaparkovat u letiště v některé z blízkých vesnic a nechat se svézt mikrobusem k terminálu? V době většího dopravního provozu hrozí pozdní příjezd a odlet letadla bez vás. Mnohem snazší je zvolit Smile Parking, který se objednává pomocí online formuláře, ve kterém se specifikuje též druh stání. Můžete si vybrat z venkovního nebo garážového stání, přičemž při předání vozu se vůz nafotí a následně jej převeze profesionální řidič na odstavné parkoviště, které se nachází několik kilometrů od letiště.

V nejlepších rukách

Auto je po celou dobu zcela pod dohledem a v naprostém bezpečí, protože odstavné parkoviště je oplocené a hlídané kamerovým systémem proti vniknutí cizích osob. Během vašeho pobytu v zahraničí je navíc možné nechat vůz vyčistit, problémem není ani tepování sedaček. Samozřejmostí je možnost dohustit pneumatiky nebo nastartování vybité baterie. Vůz je následně přistaven na určené místo, kde si jej po příletu vyzvednete. Okamžitě můžete odjet domů, veškeré předání navíc probíhá zcela bezkontaktně s předáním klíčků skrze boxy umístěné u vchodu do společnosti Smile Parking.

Pošlete článek dál: