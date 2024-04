Do léta daleko, ale chtělo by to pár dní dovolené na regeneraci sil? Nejen podle psychologů je nutné najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Při přílišném stresu trpí tělo i duše, proto se doporučuje pravidelně odpočívat. A kam vyrazit v jarních měsících? V letošním roce je velmi populární Španělsko, kde už od ledna panují vysoké teploty. Neméně oblíbené jsou Kanárské ostrovy, které zaručují „jarní“ počasí takřka po celý rok. Mezi další zajímavé cíle patří bezesporu Dubaj, ale rovněž maďarské termální lázně. Která destinace u vás letos vyhraje?

Brzké léto ve Španělsku

Už v lednu naměřili ve španělském Alicante neskutečných 26 stupňů Celsia, přičemž příjemné klima panuje i nadále. V dubnu až červnu se proto nabízí vycestovat do této části Valencie nebo do Málagy, která se nachází v Andalusii na Costa del Sol.

Ideální podnebné podmínky jsou nejen pro turistiku, ale rovněž pro objevování historických památek či kultury. Na své si jistě přijdou milovníci španělské gastronomie. Výhodou těchto dvou destinací je snadná dostupnost, protože do obou se létá z Prahy, do Alicante pak i z Pardubic za velmi výhodné ceny.

Příroda Kanárských ostrovů

Mezi další populární destinace Čechů patří Kanárské ostrovy, které se pro mnoho z nich staly druhým domovem. Uchvacují příjemným počasím, ale rovněž perfektní infrastrukturou a skvělými službami. Španělé jsou k tomu pohostinní, jejich gastronomie se řadí mezi nejšpičkovější, kanárská nadto kombinuje španělskou a africkou kuchyni.

Kromě výtečného jídla jsou Kanárské ostrovy známé svými jedinečnými přírodními zajímavostmi a národními parky, které nadchnou nadšené pěší turisty. Při běžné turistice stačí sjednat standardní online cestovní pojištění, při výstupu až na Pico del Teide je pak nutné myslet na připojištění.

Všechna nej v Dubaji

Dalším místem, které nezklame žádného cestovatele, je Dubaj, kam se létá přímými lety z Prahy několikrát týdně za koupáním a sluníčkem, ale rovněž za světovými nej. Dubaj je jimi proslavená. Mezi nejnavštěvovanější patří nejvyšší budova světa Burdž Chalífa či souostroví Palm Jumeirah, které bylo uměle zbudováno a slouží pro luxusní rezidenční bydlení.

Neméně populárním must-visit cílem je Dubai Mall, nákupní centrum, které je považované za jedno z největších na světě, navíc jsou jeho součástí zábavné prvky včetně kluziště či akvária. Podvečery v Dubaji může zpestřit též zpívající fontána nebo magické světelné instalace v Dubai Miracle Garden.

Maďarské lázně pro všechny

Neradi létáte? Autem jsou snadno dostupné maďarské termální lázně, které se pyšní světoznámou proslulostí. Jejich historie je opravdu dlouhá a sahá podle některých odborníků až do pravěku, nejvýrazněji se rozšířily ale v době turecké nadvlády. Léčivé prameny lákají návštěvníky ze všech koutů planety, v současnosti se kromě koupelí wellness a aqua centra zabývají masážemi, aromaterapií nebo nabízejí paletu saunovacích procedur. Výhodou je vysoká kvalita služeb za velmi přijatelné ceny, což jistě ocení turisté nejen z České republiky.