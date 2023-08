Po nádherných horách se namlsáme hned toho nejkrásnějšího, co Lago Maggiore může nabídnout: Boromejskými ostrovy.

Lago Maggiore je druhé největší jezero v Itálii, táhne se celých 65 km od severu, kde spadá do švýcarského kantonu Ticino, a rozděluje italské okresy – na západní straně jezera je Piemont, kdežto naproti je Lombardie. Nejkrásnější letoviska jsou ale na západě. Evropská šlechta si tu nechávala stavět luxusní vily, a i když jsou z nich dnes většinou hotely, stále se jimi můžete kochat. Není divu, že se sem stahovali všichni, kdo na to měli. Díky okolním horám je tu krásně, skály zadržují špatné počasí, takže tady máte pocit, jako byste byli u Středozemního moře. Také tu neustále něco kvete. Rostou tu palmy, oleandry, ibišky, a velké množství modrých hortenzií…

Kdo si potrpí na spoustu flóry, má tady kam jít. Nebo spíš plout. Hlavním tahounem Laga jsou totiž Boromejské ostrovy, patřící šlechtické rodině Boromejů už od 17. století. Těžko uvěřit, že to dřív byly jen holé skály. Protože dnes jsou dva nejkrásnější ostrovy velkým lákadlem hlavně díky svým zahradám.

Isola Madre je prý ten skromnější ostrov. Možná tím, že palác ani zahrada se nesnaží šokovat. Zámeček je elegantní a ve stínu jeho pokojů naberete sílu projít zbytek ostrova. Zahrada o rozloze 8 ha připomíná anglický park, skoro byste tu nepoznali ruku člověka. Milým zpestřením tu jsou pávi, jak běžní, tak i bílí, a zlatí bažanti. Ti nejdrzejší vám můžou i zobat z ruky. Můžete si tu najít lavičku a v klidu obdivovat vzácné rostliny, terasu s citrusy nebo po zdi se pnoucí buganvilii. Nebo 200 let starý kašmírový cypřiš, největší v Evropě. A posedět v kavárně vedle znuděně se tvářící pávice…

To Isola Bella je jiné kafe. Tady byl komplex paláce a zahrad vystavěn s úmyslem ohromit, což se daří. Z výšky je dokonale vidět, jak je vše zastavěno od jednoho konce ostrova k druhému do podoby lodi: palác je na zádi a příď s barokními zahradami jako by rozrážela vody jezera. Z prohlídky paláce asi nejvíc utkví monumentální a ohromný prostor Salone nuovo, zabírající tři patra do výšky. A pak v přízemí řada místností, upravených jako umělé jeskyně. Tmavý kámen a příšeří mělo návštěvníky zachránit před letními parny a navodit pocit chladné kobky. K tomu určitě výrazně pomáhají všechny ty falešné lastury, mozaiky s mořskými motivy, ale stoprocentně fungují hlavně otevřená okna s průvanem…

Zahrady na Isola Bella jsou nádherné, terasovité a v barokním stylu. Symbolem zahrad je Velká terasa, stupňovitá stavba se sochařskou výzdobou, ze které je perfektní výhled na zahrady za ní, na přídi. Během procházky určitě narazíte na dva bílé pávy, kteří si užívají pozornosti návštěvníků a ochotně pózují jak filmové hvězdy. V rozích zahrady jsou dvě osmiboké věže – v jedné je kavárna, v druhé oficiální suvenýry. Pokud ale chcete klasické a neoficiální dárky, musíte vyjít z placené zóny do obytné čtvrti na kraji ostrova, kde jsou krámky, restaurace a ubytování. (V jednom obchůdku dokonce mají i sběratelské mince a známky.)

Trvale obydlený je ale pouze třetí z boromejských ostrovů, Pescatori neboli Rybářský, kam byli z Isola Bella sváženi tehdejší rybáři, aby nepřekáželi pokroku. Tam ale získáte pocit, že každý jen žije z turismu a v zimě asi hybernuje. Podél cesty jsou krom kostela samé suvenýry, restaurace, krámky s oleji, likéry a lanýži, prostě kdo potřebuje utratit pár eur, tady má prostoru habaděj. A může přitom potkat i sestry řádu Matky Terezy. V okolí je spousta poutních míst a kostelů, která lákají poutníky z celého světa.

Na další díl se můžete těšit opět příští čtvrtek.

Přečtěte si první díl Velkého letního dobrodružství.