V létě se na knižních pultech objevil drobný ale nádherný titul Pražský (krok). Poetický průvodce Kláry Hášové nabízí kouzelné fotografie a procházky známými místy, často vnímané jiným pohledem.

Fotografka, spisovatelka a instagramová influencerka Klára Hášová v knize nabízí svůj pohled na milované město. Zve na místa, která možná znáte, ale díky ní a za přispění Davida Černého je začnete vnímat trochu jinak. Dozvíte se řadu vám doposud neznámých zajímavostí a faktů. 52 zastavení a příběhů je stejně jako dnů v roce, nabízí kromě jiného autorčino zamilované místo, Nový Svět. K příběhům je přiloženo dokonce 105 fotografií oblíbených míst Kláry Hášové.

A na která místa vás autorka pozve? U fotografie úzké věže kostela svatého Mikuláše si třeba můžete přečíst o osudném požáru na Malé Straně. Naše hlavní město je plné věží. Patří mezi ně i Týnský chrám. Klára Hášová zve i do Thunovské ulice. Všechna místa jsou plná osobních pohledů, zajímavostí, kterých byste si možná jinak ani nevšimli. Nevyhýbá se ani legendám a nejrůznějším vyprávěním, jako jsou legendy o magistru Kellym, drbně Anně, a zamilovaných holkách Toničce a Pepičce z Kampy. Někdy jsou její fotografie zachyceny tak, jako byste se najednou ocitli úplně v jiné době.

Klementinum lemuje Karlova ulice, kterou se ubíraly korunovační průvody do katedrály svatého Víta. Str. 111

Na knize Pražský (k)rok jsou krásná nejen zachycená místa, ale také doprovodný text. Díky němu se můžete zasnít a nechat se pohltit příběhy z minulosti. Text je psaný velmi důvěrně a vytváří vyloženě kouzelný dojem, který krásně doplňuje zdařilé fotografie.

Autorka naznačuje pokračování, protože každé místo, zákoutí, ulička, její věže se dají vyfotit tolikrát a pohled nikdy nebude stejný.

Milovnice Prahy žila na Starém Městě a první krůčky ji vedly Vojanovými sady, jedné z nejstarších pražských zahrad, kam dodnes ráda chodí. „Fotím všechno, co mému oku lahodí, místa známá i neobjevená, hledám i nové pohledy a zákoutí. Baví mě umění, architektura, historie, všechno spolu tak krásně souzní. Začala jsem psát příběhy k místům, která jsem vyfotila. Vkládám do nich své pocity, myšlenky, obdiv a vděk za to, v jak skvělém městě žiji,“ uvádí Klára Hášová.

Na knize se také podílel novinář, spisovatel a fotograf David Černý, jehož knihy jsme na Stylu života už také představili. V Praze žije, vystudoval historii a celý život o Praze píše.

Nakladatel: Grada, 2023, Cestopisy a místopisy, Pragensia, 216 str.