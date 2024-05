Okouzlení je zvláštní fantasy příběh, kde se většinu času nic moc neděje. Sedmnáctiletý outsider Edison, zvaný Havran, se vnutí do přízně a učení slavné čarodějnici Antonii, i když ví, že sám žádné magické schopnosti nemá. Zato ale má schopnost vymyslet technologii, která umí magii detekovat.

Antonie vede jakousi firmu na rušení zlých kleteb a uřknutí, hodně podobnou, jako má její konkurence Fabule. A Fabulin učedník, nechávající si říkat Slunce, je nabručené stvoření, které vedle optimistického Havrana působí jako dokonalý protipól.

Příběh se evidentně odehrává v jakémsi světě, kde se moderní současnost prolíná s magií, která je na prodej. Vše má pod palcem Konsorcium, něco jako Ministerstvo kouzel, a na vše má pravidla, přirážky a kontroly. Vy ale nevíte, jestli je ten neurčitý pocit hrozby ze strany Konsorcia skutečný, protože tohle je inzerované jako feel-good fantasy, kde je vše zalité sluncem. A taky protože se stejně hlavní pozornost soustředí na Havrana a na to, že se mu začíná líbit bytost jménem Slunce – které není ani on, ani ona.

Tohle je můj první román s nebinární postavou ve vyloženě hlavní roli, ale autorka z toho pro nikoho nedělá vědu. Podobně jako v předchozí knize Šťastně až navěky, fantasy gay romanci, kde taky různou orientaci všichni brali jako samozřejmost. Tady šlo jen o to zvyknout si na to zvláštní obojaké skloňování (mohl·a, mluvil·a…).

Něco málo se začne dít až v druhé polovině. Ale kde by v jiném vesmíru (nebo jiném žánru) byl útěk před zlovolnými zmocněnci napínavý nebo aspoň dobrodružný, tady z něj autorka nějakým způsobem dokázala vytřískat nadpřirozené množství roztomilosti.

Tudíž finální scéna, která by mohla mít potenciál dramatu, už nijak překvapivě probublá a nezabolí, ani se nesnaží. Okouzlení je prostě a jednoduše kouzelná knížka o dvou mimoních, co měli za to, že nikam nezapadají a nikdo je nemůže mít rád, okořeněná trochou magie. O první lásce a rozhodně o sebepřijetí.

Cítím tu lehkou potterovskou inspiraci, ale zároveň taky hodně moderní a otevřený přístup k tématům, o kterých se ještě před pár lety vůbec nemluvilo. Autor má osobní zkušenosti.

Originál: Spell bound, 2023, překlad: Zuzana Bičíková, vydal: CooBoo, 2024, 325 stran