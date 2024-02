Představte si, že jste podobně jako Hana bezprizorní, bez práce a bez vyhlídek. Kdybyste ale tušili, co vás čeká dál, třeba byste zůstali zalezlí ve své noře. Protože jediné místo, kde Hanu vzali, je obskurní pozice v redakci jakéhosi časopisu sbírajícího absurdní historky, které nikde jinde vydat nechtějí.

Redakce Podivné doby je složená ze ztracených existencí a excentriků, skoro ještě šílenějších, než jejich články o mimozemšťanech, reinkarnacích a poltergeistech. Když ale tým narazí krom ďáblem posedlého záchodu taky na případ podivných sebevražd, zapletou se do vyšetřování místní policie. A nevědomky i do plánů jakéhosi padoucha, který kutí cosi zákeřného, zakázaného a děsivého (konec světa, asi…).

Na obálce knihu přirovnávají k urban fantasy sérii Řeky Londýna. Svým způsobem tu pár styčných bodů je: svébytný a úplně nový fantasy svět, těsně propojený s konkrétním městem (tady jím je Manchester). Lehce ulítlý humor, excentrické postavy. A detektivní linka, v které profesionální postupy městské policie selhávají tváří v tvář nevysvětlitelnému a magii. Na rozdíl od konstábla lomeno čarodějova učně Petera Granta, který o světě magie věděl, tady se inspektor Sturgess paličatě snaží vyřešit případy, které se vyřešení vzpírají, a on neví, proč.

Dost jsem se bavila. Hlavně tou nepředvídatelností, protože tenhle nový svět neznáte, nechápete jeho pravidla, a tak těžko odhadnete, co se stane dál. A tady se může opravdu stát cokoli. Je mi jasné, že další díly už ztratí ten punc novosti. Ten, který mě dobrých 300 stránek udržoval v bdělosti a nutil přemýšlet. Ale těch 300 stránek jsem si taky užívala šílený chaos v redakci Podivné doby, všechno to ječení, hádky a letící předměty, které by v jiných firmách znamenaly vyhazov, ale tady je to běžná součást pondělních porad.

Už kvůli nim se těším na další díl, protože kdo by neměl rád ztroskotance, kteří fungují jedině pohromadě?

Originál: The Stranger Times, 2021, překlad: David Petrů, vydal: Dobrovský/Fobos, 2023, 413 stran