Víkend plný viny je sice označován jako thriller, ale spíše si zaslouží označení jako výborný psychologický román, ve kterém není nouze o vášnivé vztahy a spoustu myšlenkových pochodů.

Měla to být dokonalá svatba. Ale to by se jí nesměli účastnit lidé, kteří se sebou mají problém. A že je vlastně těžké určit, kdo s kým má vlastně problém, i když na začátku to vypadá velmi jednoznačně.

Manželé Rachel a Jack, Paige a Noah. A pak je tu Will s Ali, kteří se mají brát. Willovi trvalo velmi dlouho, než našel tu pravou. A když ji potkal, téměř ihned po seznámení se hodlají brát. Tři páry se vydají do Portugalska na romantický obřad na pobřeží. Čeká je víkend v nádherné vile, kde mají možnost se s Ali seznámit. Od začátku je jasné, že se o idylický výlet rozhodně jednat nebude. Ale nevěsta není zdaleka jediná, kdo něco skrývá. Tajemství vyplouvají na povrch a pořádně otřásají manželstvími i přátelstvími. Kdo bude při návratu domů chybět?

Sandie Jonesové česky vyšly knihy Matčina hra, Nevlastní sestra a První chyba. Kromě toho píše články do Sunday Times, Daily Mail, Woman’s Weekly a časopisu Hello. Její další vášní jsou tapety a polštářky, takže nebýt spisovatelkou, nejspíš by se stala návrhářkou interiérů. Žije v Londýně s manželem a třemi dětmi

Kniha Víkend plný viny je výborná, pokud nečekáte thriller. S ním opravdu v této knize nelze počítat. Spíše by se hodil název Víkend plný intrik. Když budete hledat rozebírání rodinných dramat, domněnek, podezření a obviňování v propletenci vztahů pěti lidí, budete nadšeni. Vášněmi všeho druhu to tu skutečně bublá. Skutečný drastický zvrat čeká na čtenáře až na úplně posledních stránkách. Na konci bude mít spoustu otázek a bude nad příběhem přemýšlet. Možná jsou předchozí knihy lepší, když ale knihu vezmete do ruky s tím, že vás čeká skvělý příběh plný vztahových propletenců, budete nadšeni.

Nakladatel: Cosmopolis (2023), název originálu: The Guilt Trip, 2021, překlad: Michaela Martinová, 320 str.