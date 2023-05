Antologie mysteriózní a fantastické prózy Hlubiny města napsalo 15 skvělých autorů. Knihu máte možnost vyhrát v naší nové soutěži.

Známí čeští spisovatelé a spisovatelky napříč žánrovou i nežánrovou literaturou se nechali inspirovat mystériem měst, jejich zákoutími, komíny i kanály, legendami i mocným kouzlem. Co se skrývá pod omítkou, chodníky a silnicemi, nebo dokonce pod celými městy?

Antologie Hlubiny města je výjimečným počinem editorského dua Kristýny Sněgoňové a Lukáše Vavrečky, kteří dokázali do jednoho sborníku přivést spisovatelskou špičku nejen z fantastiky, ale také společenské prózy.

Na bezmála pěti stech stranách se tak vedle sebe skví jména, jako je Anna Bolavá a Petr Stančík, oba nositelé Magnesie Litery, autor historických próz Jan Štifter, odborník na československé legie Dalibor Vácha, Vilma Kadlečková, jejíž rozsáhlá série Mycelium nadchla široké publikum, díky čemuž je letos také nominovaná na Magnesii Literu, Michaela Merglová, jež na poli fantastiky sklidila všechna možná ocenění, a mnoho dalších významných postav české literární scény!

Soutěž končí 2. června 2023.

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Epocha.

ANOTACE

Kristýna Sněgoňová (ed.), Lukáš Vavrečka (ed.)

Antologie mysteriózní a fantastické prózy

Co se skrývá pod omítkou, chodníky a silnicemi, nebo dokonce pod celými městy? Známí čeští spisovatelé a spisovatelky napříč žánrovou i nežánrovou literaturou se nechali inspirovat mystériem měst, jejich zákoutími, komíny i kanály, legendami i mocným kouzlem. Je libo zastavit se v Římě? Ztratit se v ulicích současného Krakova či postapokalyptického Londýna, procházet Barcelonu ve snu nebo navštívit vesmírné Lamaris? A co domácí půda? Kolik nástrah ukrývají Pardubice, Praha, Frýdek-Místek nebo jak málo stačí, aby vás pozřelo Brno – a to doslova? Jediný krok a procházky městem už nikdy nebudou stejné!

S předmluvou Bena Aaronovitche.

Nakladatel: Epocha, 472 str., 585 Kč

