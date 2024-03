Mimořádně úspěšný titul konečně přichází na český trh. V zahraničí se z knihy Čtvrté křídlo stala doslova knižní senzace roku a zájem o další díly i jejich autorku Rebeccu Yarros trhá rekordy. V prodejích, čtenosti, oblibě na sociální sítích, v komunitách new adult fanoušků i o dost starších čtenářů. Možnost exkluzivního předprodeje využili nedočkaví čeští čtenáři na šesti místech republiky, na svůj titul si museli vystát dlouhé fronty, podle jejich slov to ovšem za to stálo. Máme ukázku.

Hlavní zápletka knihy Čtvrté křídlo, se kterou Rebecca Yarros uhranula svět

Dvacetiletá Violet Sorrengailová měla nastoupit do kvadrantu písařů a strávit život mezi knihami. Její matka, nesmlouvavá velící generálka, jí však nařídí, aby se připojila ke stovkám kandidátů toužících dostat se mezi navarrskou elitu: dračí jezdce. Violet chybí trénink, navíc je menší než ostatní a draci se s „křehkými“ lidmi nespojují. Spálí je! Proto bude potřebovat všechen svůj důvtip, aby obstála. Brzo ale zjistí, že z Basgiathské válečné školy vedou jen dvě cesty ven: absolvovat, nebo zemřít.

Kniha je klasickou zástupkyní romantasy

Čtenáři se mohou těšit na osvědčenou kombinaci originálního fantasy světa a chytlavé hate-to-love romantické linky. S hlavní hrdinkou Violet se pustí po hlavě do děsivých zkoušek, při kterých zapomenou dýchat a nervy budou mít napnuté k prasknutí. Violet nejednou půjde o holý život. Hledá pravé přátelství a lásku, musí ale bojovat i s nepřáteli, kterých, jako dcera velící generálky, nemá právě málo. Hledání přátel a lásky se dotýká každého z nás a v prostředí válečné školy je toto téma o to intenzivnější, že nikdo neví, zda se dožije dalšího dne.

Kniha dokonale naplňuje žánr romantasy svými intimními pasážemi, ve kterých Violet prožívá žhavé něžnosti s nejnebezpečnějším kolegou z válečné akademie – Xadenem.

Koncept draků a válečné školy, ve které se k nim propracují jen ti nejsilnější kadeti, zatímco ty neúspěšné čeká smrt, je krutě neotřelý. Přesto je Dark academia mezi čtenáři populární. I proto, že se autorce podařilo efektně pracovat s klasickými prvky jako je vyvolená hrdinka a hlavní záporák, který se mění na hrdinu. Jedním z dalších nosných témat knihy jsou rodinné vztahy, jak nás ovlivňují, zda rodina inspiruje a povzbuzuje, nebo je naopak břemenem a přítěží, které nám komplikují život.

V knize rezonuje i zajímavé téma, zda by děti měly nést důsledky činů svých rodičů. Zda by v tomto příběhu měly tvrdě zaplatit za zradu, které se dopustili jejich rodiče.

Příběh je i o překonání sebe sama, o hledání nových cest, vytrvání a nevzdávání se, i když šance na úspěch se mohou zdát mizivé. Kniha je plná tajemství i odhalení, autorka umí udržet čtenáře neustále ve střehu, a to je i jeden z důvodů, proč se od ní nemohou odtrhnout a s netrpělivostí očekávají další díly ságy.

Čtvrté křídlo kraluje čtenářské databázi Goodreads. Získala přes 1,3 milionu udělených hodnocení, má více než 180 000 recenzí, průměr hodnocení 4,6 hvězdiček z 5. A cena čtenářů za nejlepší romantasy roku. Žádný jiný titul nemá za rok 2023 lepší statistiky.

Drtí žebříčky knižních bestsellerů. Během prvního půlroku od publikace knihy se po světě prodaly 2 miliony výtisků. Na vrcholu žebříčku The New York Times se držela dlouhé měsíce. Fenoménem se kniha stala díky sociálním sítím, když naprosto ovládla TikTok a vemi rychle se tak stala bestsellerem.

Čtvrté křídlo upevnilo nejžhavější hybridní žánr minulého roku romantasy a autorka se těší nebývale masivní podpoře obrovského množství čtenářů z celého světa.

Společnost Amazon zakoupila práva na celou plánovanou sérii a chystá seriálovou adaptaci.

Zde několik ocenění, které kniha získala:

Goodreads Choice Award: Winner for Best Romantasy (2023) A #1 New York Times bestseller • Optioned for TV by Amazon Studios • Amazon Best Books of the Year, #4 • Apple Best Books of the Year 2023 • Barnes & Noble Best Fantasy Book of 2023 • NPR “Books We Love” 2023 • Audible Best Books of 2023 • Hudson Book of the Year • Google Play Best Books of 2023 • Indigo Best Books of 2023 • Waterstones Book of the Year finalist • Newsweek Staffers’ Favorite Books of 2023 • Paste Magazine’s Best Books of 2023

Přečtěte si ukázku z knihy:

O autorce:

Rebecca Yarros je bestsellerovou autorkou New York Times, USA Today a Wall Street Journal, která napsala již více než patnáct románů včetně Čtvrtého křídla a In the Likely Event. Její knihy ocenilo již množství recenzentů Publishers Weekly a získala také titul Kirkus Best Book of the Year. Rebecca miluje vojenské hrdiny a za toho svého je spokojeně vdaná už přes dvacet let. Je matkou šesti dětí a aktuálně se snaží přežít pubertu dvou ze svých čtyř synů-hokejistů. Když zrovna nepíše, můžete ji najít na hokejovém stadionu nebo při ukradených chvilkách s kytarou a kávou. Žije v Coloradu se svou rodinou, jejich tvrdohlavým anglickým buldokem, divokými činčilami a mainskou mývalí kočkou Artemis, která jim všem vládne. Poté, co Rebecca vychovala a následně adoptovala jejich nejmladší dceru, se s velkým zápalem snaží pomáhat dětem v pěstounském systému prostřednictvím neziskové organizace One October.

Dračí fantasy Čtvrté křídlo, o které se hovoří jako o nové Hře o trůny, vydává nakladatelství Fragment (499 Kč) v překladu Pavly Kubešové. Vychází i jako e-book a audiokniha.