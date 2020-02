Vtipná romantika ze seznamovací agentury? Sem s tím.

Ian a Lex mají při univerzitě ještě vedlejšák: tajnou seznamovací agenturu pro příliš nesmělý holky. Lexi vede databáze a Ian udílí rady, jak na chlapy, protože může mluvit ze své bohaté životní zkušenosti. Coby bývalý profi sportovec o svolné holky nemá nouzi, naopak je musí odhánět. Ví moc dobře, jak muži fungují a co na ně zabírá. Má na to jasná pravidla, a mezi nimi září – nezaplétat se s klientkami. Když ale vezme případ Blake – plachou holku, která chce udělat dojem na svého kamaráda z dětství, má Ian problém. Blake se mu nějak dostala pod kůži a navést ji jejímu budoucímu příteli přímo pod nos je najednou to nejtěžší na světě…

Romanci ze seznamky před lety přiblížila Jennifer Probst ve své sérii Hledání…, kde byly hrdinkami tři majitelky agentury. Tenhle nový pohled z mužského úhlu je o dost otevřenější, cyničtější, ale taky vtipnější. Špičkování kamarádů nebo zakázané flirtování s Blake je vážně legrační a příští díl Lexiho a jeho kamarádky Gabi bude podle toho stát za to. A úplně nejlepší je, že autorka tu kapku obrátila klasické role a nakonec je to sám velký děvkař Ian, z kterého je nejistý uzlíček nervů, když neví, jestli ho ta holka má vůbec ráda…

Originál: The matchmaker´s playbook, 2016, překlad: Zuzana Řeháková, vydal: Baronet, 2019, 335 stran