Julie Caplinová je velmi oblíbená autorka romantických románů, která tentokrát zve čtenáře do Švýcarska. Pokud jste si zamilovali její knihy z celého světa, můžete se opět těšit na příběh, kde kromě romantické linie nechybí ani typické radosti této země.

Kniha Chata ve Švýcarsku je sedmým dílem volné série Romantické útěky. A i tady hlavní postava Mina utíká před svými problémy. Ale kdo by se jí divil. Vztah neskončil tak, jak by si představovala, ale ukázka z jeho závěru se stala hitem internetu. Nyní má možnost navštívit svou kmotru ve Švýcarsku a rozmyslet si, co dál. Balí kufry a míří k zasněženým vrcholkům švýcarských Alp. To, co rozhodně nemá v úmyslu, je potkat dalšího muže. Tak tohle se jí nepovede už ve vlaku.

Série Romantické útěky jsou vlastně společenské romány, které mají i romantickou linii, ale rozhodně to není to jediné, co od nich můžete čekat. Podobně jako v předchozích titulech, ani tady nechybí typická atmosféra, pro příslušnou oblast. A tohle je právě to, co je na knihách Julie Caplinové tak skvělé.

V románu Chata ve Švýcarsku si můžete užít nejen krásnou zasněženou krajinu, ale také vás naladí na čokoládu a sýry. Toho všeho je v knize dostatek, a tak slintání je zaručeno. Všechny ty dobroty vypadají tak skvostně, že to člověka svádí sednout ke Googlu a zadat si názvy tradičních receptů.

Spolu s Mínou můžete najít útočiště v krásné chatě její kmotry ve Švýcarsku. Místo je velmi útulné a pohodové jako celý příběh. Vyloženě svádí k přípravě horké čokolády, se kterou se uvelebíte v křesle a za tmavých večerů se budete alespoň mezi řádky prohánět po alpských svazích. Romantická linie je sice mírně předvídatelná, ale komu by to vadilo. Romantika totiž není důvod, proč čtenáři milují knihy Caplinové.

Julie Caplinová umí nejen vytvořit nádhernou atmosféru, ale také zařadit do příběhu zajímavé charaktery. Pak už nezbývá, než sledovat, jak se postavy mění v určitém prostředí. Tyto oddychové jednohubky jsou skvělou možností, jak vypadnout ze stresu a ocitnout se na místech, kam třeba zrovna nemůžete. A co si autorka připravila na již osmé pokračování? Tentokrát pozve čtenáře do Irska.

Nakladatel Cosmopolis/Grada, 2021, název originálu: The Little Swiss Ski Chalet, 2021, překlad: Karolina Medková, 360 str.