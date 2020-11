Čtvrtý díl z volné série Romantické útěky od Julie Caplinové přivádí čtenáře na Island, aby tam rozehrál další čtivý příběh.

Hlavní postava Lucy si prošla nepříjemným překvapením v práci, a přišla o ni. A vlastně se jí tím úplně zruinoval celý život. Jako jediná možnost zaměstnání se jí nabízí až v hotelu Polární záře na Islandu. Lucy ji vnímá jako poslední šanci, jak se opět dostat k nějaké práci. Na Islandu potkává zlomená žena skupinu zvláštních lidí, které je potřeba si získat, a navíc její vstup do nové práce začíná pořádným trapasem. Protože má v hotelu zůstat na určitou dobu, je si téměř jistá, že šance na prodloužení smlouvy je mizivá. V hotelu, kde nic nefunguje a téměř nikdo se tam neubytovává, protože nemá valnou pověst. Vypadá to, že hotel ovládají islandské tajemné bytosti…

Ale možná je všechno jinak. Dokáže si Lucy získat kolegy? Nejistotu cítí hlavně u barmana Alexe, ale nebyla by to ona, kdyby se nedokázala zpátky dostat do profese, kterou tak miluje.

Výhodou romantických knih je to, že víte, že příběh dobře skončí. Ovšem, jakým způsobem k tomu dojde, to už záleží na umu autora. Julie Caplinová píše velmi oblíbenou sérii a ani tento titul není výjimkou. Čtivý a pohodový příběh vypráví nejen o zajímavých lidech (které byste zkrátka chtěli mít za přátele), ale také seznamuje s neuvěřitelnou krásou Islandu, kterou po přečtení knihy prostě budete chtít poznat. Není to cestopis, přesto je přírodním skvostům věnována poměrně velká pozornost. Ti, kteří už v této zemi byli, by možná toužili poznat i méně známé oblasti, ale pro nás ostatní je to procházka zimním rájem. Kromě toho příběh nepostrádá ani pasáže plné napětí, právě tak mrazivého, jak se na severský příběh sluší a patří.

Příjemné čtení, když opomeneme islandská těžko čitelná jména, o vyslovení ani nemluvě.

Pokud hledáte knihu, se kterou byste se mohli za nevlídného počasí schoulit do křesla s hrnkem teplého nápoje, je Hotýlek na Islandu ideální volbou.

Vydání dalšího volného dílu této série – Čajovna v Tokiu – naplánovala Grada na rok 2021.

Romantické útěky 4. Nakladatel Grada pod značkou Cosmopolis, název originálu: The Northern Lights Lodge, 2019; 360 str.