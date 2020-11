První kniha nové série Protiklady se přitahují dostala název Všechno, co chci. Nenechte si ujít možnost vyhrát jeden ze tří výtisků nové knihy Simony Ahrnstedtové.

Simona Ahrnstedtová (1967) se narodila v Praze krátce předtím, než její rodina emigrovala do Švédska. Dnes patří mezi úspěšné autorky nové vlny švédské romantické literatury a ve svých knihách pro chytré ženy představuje silné hrdinky. Po velmi úspěšné třídílné sérii Nepřátelé a milenci přichází s novou trilogií Protiklady se přitahují.

„Tahle kniha se mi líbila od začátku do konce. Simona dovede neuvěřitelným způsobem upoutat čtenářovu pozornost a pak buduje příběh tak sugestivně, že se od knihy skoro nemůžete odtrhnout.“ – Mitt liv som boknörd

Lexia Vikanderová je copywriterka v reklamní agentuře a svou práci miluje. Přesto má pocit, že do kolektivu tak úplně nezapadá. Ve světě reklamy jsou všechny ženy hubené jako tyčka a posedlé kaloriemi. Všechny až na ni. V práci navíc panuje zmatek. Agenturu koupil nový majitel a říká se, že hodně lidí dostane výpověď. V neděli navečer Lexia čeká v baru na sraz s kamarádkami, ale nejspíš došlo ke změně plánu, aniž by jí někdo dal vědět, a tak vypije trochu moc růžových drinků. Nikdo s ní neflirtuje a ona se cítí jako ztroskotanec. Vtom vedle ní sedí ON, nejhezčí muž, jakého si dokáže Lexia představit. Adam Nylund je drsný chlap. Nejtvrdší kluk z předměstí, který se stal ředitelem a je známý svými ostrými praktikami. Za normálních okolností ho zajímá jen práce, ale ta holka na vedlejší barové stoličce ho přitahuje. Do chvíle, než ho v opilosti políbí a pak se mu vyzvrací na boty. V pondělí ráno se sejdou znovu. Lexia a její nový šéf. Adam. Zkušená autorka Simona Ahrnstedtová přichází s novou trilogií Protiklady se přitahují a čtenáři se mohou těšit na vše, na co jsou u oblíbené autorky zvyklí. Láska, napětí, autentické prostředí, romantika a sex jdou ruku v ruce v jejích mistrně vyprávěných příbězích, které zavedou čtenáře do světa, kde láska vždy vítězí..

