Nádherné prosluněné Chorvatsko a romantika od Julie Caplinové. Může být na léto něco lepšího?

Maddie zrovna nemá, do čeho píchnout, a tak vezme brigádu dělat hostesku na luxusní jachtě. Bude tam i bratr její kamarádky Nick, tak to tam snad zvládne. Naneštěstí Nick přijel coby doprovod zhýčkané modelky Tary, do které je blázen – a s Maddie kvůli tomu nezačali zrovna dobře. Ještě že je na palubě mezi hosty také Simon, který dokáže ocenit Maddiino výtvarné nadání…

Jako by nakladatelství dopředu tušilo, že letošní horké měsíce na plážích jsou ve hvězdách, a tak českým čtenářkám připravili aspoň pláže knižní. Díky Julii Caplinové můžete cestovat spolu s hrdiny, plout jachtou podél dalmatského pobřeží, což je určitě snem nejednoho výletníka. Projdeme se Splitem, zavítáme na úžasný ostrov Brač a jeho pláže. Ze stránek přímo sálá léto u moře, a vy si můžete připomínat a odškrtávat, kde všude už jste byli.

Příběh sám plyne hladce ve svých kolejích, ale čtenářky Caplinové ani nečekají žádné Platonovy dialogy. Tentokrát tu klade vedle sebe svět úžasného pozlátka a instagramové pseudoreality topmodelek proti obyčejné holce (a obyčejném klukovi, co sbalil modelku jen náhodou) odněkud z bohem zapomenutého koutu Anglie. Pochopí Nick z farmy, že s bulimičkou Tarou nemá nic společného? Prokoukne Maddie balící fráze svůdníka Simona? A je vůbec nutné se ptát?

Báječný letní příběh přímo škemrá o to, aby byl čten právě na jedné takové chorvatské pláži, o kterých je v knize řeč. Za daných podmínek, jaké letos jsou, ale klidně obstojí i u Máchova jezera. A vy se aspoň ve fantasii projdete spolu s Maddie uličkami Stari Gradu, zamáčknete slzu nad popisem pulzujícího nočního Hvaru… A za rok kapitánské zkoušky a stejná trasa.

Originál: The Secret Cove in Croatia, 2019

Překlad: Michaela Klevisová, vydala: Grada pod značkou Cosmopolis, 2020, 355 stran