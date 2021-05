Nový případ aljašské vyšetřovatelky Kate Shugakové opět zavede čtenáře do netušených končin…

Aljaška není bohatá jen na přírodní krásy. Oplývá taky ohromným množstvím podzemních zásob ropy a dost získává z toho, že společnostem dovoluje těžbu. Čas od času ale tahle sranda ukáže i odvrácenou tvář v podobě nějaké havárie a ekologické katastrofy. Kate Shugaková, rodilá Aleutka, má na naftařské společnosti po poslední havárii tankeru pořádný vztek, přesto ale vezme nový případ, který ji zavede přímo do samotného centra firmy – na těžební pole. Na poli v Prudhoe Bay totiž někdo distribuuje kokain, a to v takové míře, že to začíná být riskantní pro fungování stanice. Firma se problém snažila vyřešit interně, ale bez výsledků. Proto se tedy ředitel King obrátil přes Jacka Morgana, vyšetřovatele státního návladního, na Kate. Ta bude předstírat, že je obyčejná námezdní síla, přitom to tak všechno hezky prověří. Brnkačka.

Dana Stabenow je evidentně expert na originální lokace. V předchozím dílu Pod hladinou jsme se zblízka podívali na palubu rybářské lodi, teď je to těžební stanice. Myslela jsem, že půjde o vrtnou plošinu někde v moři, ale Prudhoe je složitý komplex budov v deltě zálivu, v podstatě v tundře, kde občas potkáte soba, lišky nebo medvědy. Je to tak nepředstavitelné prostředí, že jsem si ho musela najít na internetu, podívat se, jak to skutečně vypadá – tolik mi to hlava nebrala.

I samotná Kate je neustále vyvedená z míry – život na základně je svět sám pro sebe, šílené drsné podmínky pro někoho zvenčí těžko pochopitelné. Ale ač to rozhodně neměla v plánu, začne k těm bláznům, co se rozhodli žit a pracovat za polárním kruhem, cítit obdiv. A ještě větší odhodlání najít toho, kdo tam dealuje drogy a všechny tím ohrožuje.

Ani tentokrát se nezdá, že by tu pátrání mělo nějaký větší prostor – Kate se, stejně jako na rybářské lodi, snaží většinu času jen přežít a zapadnout a pozorovat. Na základně funguje jako řidič prohlídkového busu propagačního oddělení, a ve volném čase vypomáhá kamarádovi záchranáři. Nebezpečí si ji ale najde samo, ať předstírá nevinnost, jak chce.

Jedna nedávná havárie vrtulníku světu připomněla, jak je Aljaška nebezpečná při vší své kráse. Dana Stabenow zase ukazuje, že vše tu má dvě stránky a nic není černobílé. A ukazuje to svým obvyklým suverénním stylem (kdy jsem si musela dvě nejlepší hlášky založit pro pozdější dohledání). Na poměrně malé ploše navíc stihne vypíchnout i další problémy, kterým Aljaška čelí, a to rozkrádání archeologických památek. K tomu přidejte osvícené poznání, že život v luxusu na základně může člověku nebezpečně vlézt na mozek, a máte z toho dobrodružnou detektivku a životní moudro za jednu cenu…

Originál: A Cold-Blooded Business, 1994, 2013, překlad: Alžběta Lexová, vydal: Mystery Press, 2021, 239 stran.