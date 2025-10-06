A další...,  Soutěže

Soutěž o 3 výtisky knihy Nech to plavat

6. 10. 2025 /

Chcete se osvobodit od tíživých myšlenek a přestat žít v minulosti? V bestselleru Nech to plavat najdete účinné návody, jak přeprogramovat mysl a znovu se nadechnout. Připojte se k soutěži a dopřejte si knihu, která vám pomůže vykročit vpřed.

nech to plavat

Damon Zahariades americký mentor, autor bestsellerů a odborník na osobní rozvoj, který prodal více než tři čtvrtě milionu knih. Jeho knihy byly přeloženy do 36 jazyků…

Soutěž končí 20. října 2025.

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Portál

ANOTACE

Tíží vás bolestné vzpomínky, hořkost, lítost, stud a další vysilující emoce, bojujete s hněvem, výčitkami, lpěním a záští? Přehlušuje váš hlas zraňující vnitřní kritik, idealizujete si minulost a práce na vlastním štěstí je kontraproduktivní? Už toho všeho máte dost? Je na čase provést změnu! Kniha z autorovy série Umění dobře žít čtenáře naučí nechat to být a posunout se dál. Díky tomuto bestselleru přeloženému do 17 jazyků získáte kompletní sadu nástrojů, s jejichž pomocí můžete překonat emocionální trápení a ztuhlost. Řada jednoduchých strategií a cvičení zvrátí vaše letité negativní mentální nastavení. Svůj mozek dokážete přeškolit a zbavit se ochromujících myšlenkových vzorců. Zahariadesovy jednoduché návody pomáhají lidem po celém světě změnit život.

Nakladatel: Portál, 176 str., 349 Kč

Soutěžní formulář.

