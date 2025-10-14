Padouchem snadno a rychle od Johna Scalziho je poctou klasickým bondovkám
John Scalzi ve své knize Padouchem snadno a rychle s nadsázkou ukazuje, jak by asi tak mohl vypadat svět velkého padoušství v 21. století v porovnání s neřády, kteří terorizovali svět v knihách Iana Fleminga…
Charlie na tom byl bídně. Hrozil mu vyhazov z jeho vlastního domu, totální bankrot. Pak se ale dozví, že dědí impérium svého záhadného strýce. Impérium zla. Strýček Jake byl totiž arci-padouch…
A tak se zaskočený bývalý novinář Charlie ocitá na vrcholku holdingu, který má různé padoušské aktivity, a sídlí – jak jinak – na sopečném ostrově…
Kdo kdy viděl klasické staré bondovky, plné zlosynů, usilujících o ovládnutí světa pomocí laseru z ostrovní skrýše, tomu budou všechny ty narážky připadat k popukání. Ale moderní padoušství má taky moderní podoby, včetně koček a stávkujících delfínů. A lukrativních smluv se světovými vládami…
Charlie je pozvaný na kongres všech padouchů, kde ho ostatní chtějí poznat, případně zlikvidovat. Nic ale nedopadne, jak chtěli…
Bláznivá parodie je vlastně poctou všem těm Flemingovským bondovkám, a dost často na ně okatě odkazuje. Je to náramná zábava, plná vtipů, pomrkávání, koček a delfínů a zloduchů, co neumějí zapnout mikrofon při zoomu. Je evidentní, že i autor sám je výrazně ovlivněný touhle filmovou legendou, jen ji přenesl do 21. století a přidal vlastní porci invence, dvojitých zrad a vtipu.
Originál: Starter Villain, 2023, překlad: Julie Nováková, vydal: Laser books, 2025, 296 stran