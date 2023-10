Už rok je na světě Nadělení, vtipná prvotina herce, dabéra a spolumajitele zámku Daniela Krejčíka. Při jejím čtení možná přehodnotíte způsob formulace přání, ale také se budete královsky bavit. A přát si, aby tahle knížka vůbec neskončila.

Formulovat svá přání je někdy ošemetné. Když si totiž budete přát život jako na zámku, mohlo by se vám to splnit. Ale on není zámek jako zámek. Spousta chvílí radosti i smutku, ale zjistíte, že vše se dá zvládnout, když máte po boku tu správnou osobu.

Autor knihy, Daniel Krejčík, je herec, dabér který pochází ze Sobotky, malého města v Českém ráji. Jeho rodina vlastní pohřební službu, což nabízí nejrůznější neobvyklé příhody. Ve své autobiografii vypráví Daniel Krejčík příběh od začátku partnerství s Matějem Stropnickým, se kterým se rozhodli opustit pohodlné centrum Prahy a vydat se rekonstruovat polorozpadlý zámek v Osečanech na Sedlčansku. V průběhu vyprávění se Daniel vrací do svého dětství, přibližuje vztah s partnerem a hlavně vyvrací představy o úžasném životě na zámku.

Partneři si totiž vybrali zámek, který je velmi zaujal, ale nevypadal stejně jako načinčané zámky, na kterých se provází. Připomínal spíše ruinu. Nevzdali se a pustili se do obnovy vlastními silami i silami blízkých, kteří byli ochotni pomoci.

Velmi upřímné vyprávění plné humorných a drsných životních příběhů je podáno s nadhledem. A humorem. Místy tak trochu černým. Nemáte problém se do příběhu vcítit a vlastně s nimi prožíváte jejich radosti i komplikace. Vedle toho popisuje i svou práci, ale i život, prakticky od narození. Dozvídáte se, že měl dodržet rodinnou tradici a stát se pohřebákem. Herectví v plánu nebylo. Pro Daniela je ovšem velmi cenné a často mu i pomáhá.

Daniel Krejčík vypráví příběh přesně takovým stylem, který si oblíbili čtenáři jeho příspěvků na Instagramu. Máte pocit, že vám je sděluje kamarád u odpoledního hrnku kávy a doufáte, že takovýchto příběhů bude spousta. Je neuvěřitelně otevřený a cestu ke splněným snům nelíčí jako posetou lesklými plátky voňavých růží. Ovšem se všemi potížemi se Daniel se svým partnerem Matějem dokáže vypořádat podle svého, i když cesta je někdy velmi drsná.

Při sledování Instagramu i při čtení knížky máte pocit, že takového člověka byste chtěli mít blízko. Neuvěřitelně optimistický a veselý Daniel popsal svůj život bez příkras. Jeho vyprávění provázejí fotografie obou partnerů i zámku, ať už z jejich archivu, nebo od Michaely Škvrňákové.

Chvíle strávené s touto knihou jsou vzpruhou a je ideální po ní sáhnout, když vám není nejlíp. Smích a dobrá nálada jsou k životu nezbytné. A skvělou zprávou je, že autor připravuje pokračování. Už aby tu bylo.

Nakladatel: Mladá fronta, 224 str.